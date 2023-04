Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Mini-LED og gigantisk billig-TV: Her er TCLs nyeste

Fortsetter med fokus på gaming og store skjermer.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ole Henrik Johansen 28. april 2023, 14:44 Lagre Lagre artikkel

Tek.no/Stockholm: Den kinesiske TV-produsenten TCL er blant verdens største TV-produsenter – og satser blant annet heftig på såkalte kvanteprikker (QLED).

Nå har selskapet flere nye TV-modeller på vei inn i norske butikkhyller, og vi har tatt en kikk på disse. Og på årets meny står for eksempel mer fokus på gaming, i form av stadig raskere skjermer.

I tillegg vil den gigantiske 98-tommeren som i øyeblikket koster under 30.000 kroner, fortsette også i år. Men den vil i løpet av de kommende månedene få en oppdatering som kan være verdt å notere seg.

Les også Sony lanserer større QD OLED 1. mars

TCL C845 Mini-LED

TCL C845 er den beste av de nye skjermene som selskapet lanserer denne våren. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Blant de nye modellene er det C845 som er den best spesifiserte. Her får du blant annet Mini-LED i bakbelysningen, og det gir deg langt bedre kontroll over lyset.

Dette hadde også fjorårets C835, men forskjellen er at årets modell kan skilte med dobbelt så mange dimmingsoner. Det betyr at årets 55-tommer får 480 soner, 65-tommeren 576 soner og 75-tommeren 720 soner. Så kommer også skjermen som 85-tommer i år, og da er antallet soner oppgitt til 896. Om den blir å få kjøpt i Norge vet vi ikke ennå.

Samtidig er lysstyrken skrudd opp fra maksimalt 1500 nits til 2000 nits. Skjermen kan fortsatt gi deg 144 bilder i sekundet med en oppløsning på 4K, men nytt av året er at du også kan tyne ut hele 240 bilder i sekundet om du senker oppløsningen til full HD.

I tillegg har skjermen fått en nyere og bedre prosessor i form av AiPQ 3.0. Denne skal blant annet gi deg enda bedre bilde der AI-funksjonen skal være forbedret slik at den kan justere bildet etter hva du ser på best mulig.

Denne TV-en er den første vi legger merke til i demo-rommet, som for øvrig er Red Bull Gaming Sphere i Stockholm. Og dét selv om den står ved siden av den 98 tommer store C735.

For lysstyrken er betydelig bedre enn de andre i rommet. Og samtidig har den en kontroll som gir ganske så gode overganger mellom lys og mørke detaljer i bildet. Fargene er også kraftige og livlige, akkurat slik de pleier å være når kvanteprikker er satt i sving.

Vi må si vi syns designen på skjermen virker ganske så stilig, og byggekvaliteten virker god når vi tar og føler litt på den. Vi har prøvd å ta en del bilder, men kombinasjonen av så høy lysstyrke og et så mørkt rom som det vi fikk demoen i, gjør det litt utfordrende å få frem utseendet på skjermen og bildet samtidig.

Varianten på 65 tommer skal komme på lager de nærmeste dagene, og har en prislapp på rundt 18.000 kroner. Den minste modellen, 55 tommer, er ventet å komme for salg i løpet av noen uker, og vil koste rundt 16.000 kroner, mens 75-tommeren vil komme noe senere. Denne har en pris på 25.000 kroner.

TCL C745 / C870

TCL C745 har fått noen gode oppgraderinger fra fjorårets C735. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Fjorårets C735, eller C860 som den heter hos Elkjøp, var en av skjermene som gjorde det godt i vår samletest av rimelige 65-tommere.

Årets nye modell heter C745, eller C870 om du kjøper den hos Elkjøp, og får en del oppgraderinger som virker interessante.

Blant annet vil lysstyrken i den nye modellen bli betydelig sterkere. Mens fjorårets modell kunne gi deg rundt 450 nits, vil årets variant ligge på 1000 nits. Det vil jo gi deg mer trøkk i bildet når du ser innhold i HDR, samt at sterkere lysstyrke i teorien bør gjøre skjermen bedre rustet mot gjenskinn fra vinduer og lignende.

Ifølge TCL vil denne serien ha alt fra 140 til 220 dimmingsoner ettersom hvilken størrelse du velger. Så vidt vi vet kommer denne skjermen i størrelsene 55, 65 og 75 tommer.

Også denne skjermen kommer som 144 Hz om du kjører den i 4K, samtidig som du kan senke oppløsningen til full HD og øke antallet bilder til 240 per sekund. Det vil gi den god og jevn bildeflyt som spesielt gamere som spiller skytespill vet å sette pris på.

Vi tar en kikk på denne skjermen også, så vi kan se at lysstyrken er kraftigere enn lillebroren C645 som står ved siden av, men at den naturligvis har et stykke opp til storebror C845. Men likevel er 1000 nits noe du kommer langt med. Det meste av HDR-innhold er mikset sammen med et tak på 1000 nits, så du vil i alle fall ikke gå glipp av noen detaljer.

Også denne modellen har den nye prosessoren, AiPQ 3,0, og den virker å være ganske så habil. Selv om det naturligvis er ganske vanskelig å se hva den virkelig kan når det er såpass gode demobilder som sklir over skjermen. Men det skal bli spennende å sette denne på prøve når skjermene kommer inn til test.

Alle de tre størrelsene skal etter alt å dømme være å finne i norske butikker i skrivende stund, og koster fra rundt 12.000 kroner som 55 tommer, til omtrent 20.000 kroner for 75-tommeren. Vil du ha den som 65 tommer, så koster denne cirka 14.000 kroner.

PS: I fjor kom TCL med C735 som 98 tommer til en meget lav pris størrelsen tatt i betraktning. Denne størrelsen vil fortsette som før et godt stykke ut i 2023, men vil etter hvert få en oppdatering slik at også denne kan gi deg 144 Hz i 4K. Men om modellen vil skifte navn samtidig, er ikke avklart.

TCL 65 QLED 4K (65C745) annonse Sjekk prisen

TCL C645 / C770

TCL lanserer denne modellen som et rimeligere alternativ til de to modellen ovenfor. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den rimeligste av modellene TCL trekker opp av hatten denne våren er C645, eller C770 om du kjøper den via Elkjøp.

Dette er en enklere TV enn sine to storebrødre, men har likevel noen kurante spesifikasjoner med tanke på at det også er en såpass ålreit priset serie.

Disse skjermene kommer med et såkalt kantbelyst panel, som normalt ikke har like mye lysstyrke eller presisjon som modeller med belysning som sitter rett bak selve panelet.

Likevel så har denne modellen en bildefrekvens på 60 Hz, altså helt kurant for mange, og en oppgitt lysstyrke på 500 nits. Altså mer enn hva fjorårets C735 kunne skilte med.

Det er ganske greit å se at denne skjermen mangler litt punch i bildet sammenlignet med sine storebrødre, men det er likevel ingen elendig bildekvalitet vi får servert. Så dette vil være en kandidat det blir spennende å følge når vi skal ta for oss skjermer i budsjettklassen senere i år.

Denne modellen kommer i en rekke størrelser; 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer. Og de veiledende prisene skal være henholdsvis 6990, 7990, 8990, 10.990, 16.990 og 22.990 kroner

TCL 65 QLED 4K (65C645) annonse Sjekk prisen

28. april 2023, 14:44