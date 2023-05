Sniktitt Kia EV9

Seriøs familiefrakter: Her er Kias svære EV9

EV9 er Kias nye SUV, som tross sine syv seter ville vært kalt «mellomstor» i hovedmarkedet i USA. I Norge vil vi nok kalle den for en rimelig stor SUV, og du får den med enten seks eller syv seter. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Stein Jarle Olsen 30. mai 2023, 09:00

Frankfurt/Tek.no: Designet og batterikapasiteten har vært kjent en god stund, men nå er alle detaljer om Kias nye sjuseter EV9 klare - med unntak av prisen.

Vi tok turen til Kias forhåndsvisning utenfor Frankfurt nylig, for å bli bedre kjent med den nye koreanske giganten.

Tar opp kampen med premiummerkene

EV9 får sju seter, og det er tydelig hvilke konkurrenter det er Kia har siktet seg ut: Tesla Model X (fem-syv seter), BMW iX (fem seter), Mercedes-Benz EQE SUV (fem seter), Audi Q8 e-tron (fem seter) og Volvo EX90 (seks eller syv seter) ble alle vist frem på et lysbilde under selskapets presentasjon.

Premiummerkene er pekt ut som konkurrenter for Kia. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Andre aktuelle konkurrenter er naturligvis også øvrige store syvsetere som BYD Tang, Nio ES8 og Mercedes-Benz EQS SUV. Kia sier bilen først og fremst ble utviklet med det amerikanske markedet i tankene, men at de også tror den har potensial globalt.

Nøkkeltallene er ellers som følger:

Dimensjoner: 5,01 meter lang, 1,98 meter bred og 1,76 meter høy.

5,01 meter lang, 1,98 meter bred og 1,76 meter høy. Akselavstand: 3,10 meter, bakkeklaring 17,7 centimeter.

3,10 meter, bakkeklaring 17,7 centimeter. Batterikapasitet: 98,8 kWh

98,8 kWh Rekkevidde: 497 km (AWD) - 541 km (RWD) etter WLTP.

497 km (AWD) - 541 km (RWD) etter WLTP. Maks hurtiglading: Ikke oppgitt, men skal være omtrent som for EV6, som bør bety rundt 240 kW. Inntil 239 km på 15 minutter, ifølge Kia.

Ikke oppgitt, men skal være omtrent som for EV6, som bør bety rundt 240 kW. Inntil 239 km på 15 minutter, ifølge Kia. Drivlinje: Bak- eller firehjulstrekk. 204 - 384 hestekrefter.

Bak- eller firehjulstrekk. 204 - 384 hestekrefter. Bagasjeplass: 312/333 liter bak tredje seterad, 828 liter om du legger ned tredje rad. 52/90 liter frunk (AWD/RWD)

312/333 liter bak tredje seterad, 828 liter om du legger ned tredje rad. 52/90 liter frunk (AWD/RWD) Tilhenger: 950 kg (RWD), 2500 kg (AWD)

EV9 ser i praksis ut som en forvokst og litt mer visuelt spennende Soul EV. Den måler akkurat fem meter i lengde. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Foreløpige rekkeviddetall

Av disse tallene er det kanskje hovedsaklig rekkevidden som er spennende. Kia virker å ha gått for en litt mer forsiktig batteristørrelse enn en del av konkurrentene, men rundt 500 kilometer rekkevidde bør vel likevel være tilstrekkelig for de fleste.

Igjen er det også slik at rekkeviddetallene er foreløpige, inntil endelig typegodkjenning foreligger. Vi blir ikke overrasket om de endelige tallene blir noe høyere.

Lyktedesignet har noe av det samme piksel-uttrykket som hos søstermerket Hyundai. I resten av verden vil også det blå feltet innenfor lyktene være opplyst, men dette stoppes av reguleringer i Europa. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Volvos EX90 har til sammenlikning 580–585 kilometer med firehjulstrekk og 107 kilowattimer utnyttbar batterikapasitet - men man kan nok kanskje anta at EV9 vil havne noe under den i pris. EX90 starter nemlig på knappe millionen.

Det må for øvrig nevnes at Kia også har varslet et mindre batteri til EV9, på 76,1 kilowattimer. Dette kommer imidlertid ikke til Europa: Her er det kun det største batteriet som gjelder, i alle fall inntil videre.

EV9 vil fås i varianter med både seks og syv seter, og for seksseteren kan du velge mellom to funksjoner på de to setene på andre seterad: Enten seter som kan legges ned i «relax»-modus eller seter som kan svinges 180 grader rundt og la deg sitte ansikt til ansikt med dem på tredje seterad. Dette gjelder tilsynelatende bare når bilen står stille.

Det må også sies at beinplassen er knøttliten når setene står på denne måten, så sjansen er stor for at man må sitte relativt intimt. Med setene «riktig» vei er det imidlertid god plass i EV9 - den boksete formen hjelper utvilsomt på takhøyden også på tredje rad, og det er god plass til å skyve beina inn under setene.

Med mine 184 centimeter ville jeg nok ikke akkurat koset meg på tredje rad om det var snakk om en langtur, men jeg hadde nok overlevd en time eller to - og for barn bør det være fullstendig uproblematisk. Her er EV9 og XC90 relativt likeverdige.

Svær bagasjeplass

Bagasjeplassen er også utmerket - og kan nesten minne litt om plassen i Volkswagen ID. Buzz når du legger ned setene. Om du ikke har behov for å bruke den tredje seteraden får du nok plass til både hundebur, helgehandlingen og noen bagger. Frunken er dessuten av grei størrelse, med 52 liter i versjonen med firehjulstrekk og 90 liter i den bakhjulsdrevne versjonen.

Kia hevder EV9 vil ha en av de beste kjøreopplevelsene i sin klasse, med en god balanse mellom komfort og kjøredynamikk. Bilen har fått vibrasjonsdempende teknologi i opphenget (slik også for eksempel Hyundai Ioniq 5 har i 2023-utgaven), og dekkene er også valgt for å redusere vibrasjon og støy så mye som mulig.

Kia er tilsynelatende også klar over at bilen er relativt boksete i utformingen, for de har utstyrt den med en egen stabilitetsfunksjon om det blåser mye - såkalt Crosswind Stability Control. Denne gjør ved behov justeringer både på styring og bremsing for å motvirke vindkast. Noen vil nok påpeke at Kia henter fra toppen, siden dette var en funksjon som i sin tid ble innført på Mercedes S-klasse.

Egne kjøremoduser for gjørme, sand og snø skal ellers gi optimal fremkommelighet - men det må sies at EV9 mangler et par centimeter på å nå den samme bakkeklaringen som nevnte Volvo EX90 - som er over 20 centimeter mot Kias knappe 18.

Kia fortsetter med en kombinasjon av touchskjerm, fysiske knapper og en mellomting. Kamera Stein Jarle Olsen/Tek.no

Klar for håndfri selvkjøring

Ellers er EV9 utstyrt med Kias aller siste sensorpakke, og det som tidligere har hett Highway Driving Assist vil på EV9 hete Highway Driving Pilot. Kia sier at man nærmer seg såkalt «hands-off»-selvkjøring med EV9, og at den i teorien kan utføre unnamanøvre på egen hånd når det er påkrevd. Her skal Tyskland være først ut, ifølge koreanerne.

Med EV9 introduserer Kia også såkalte «features on demand», altså funksjoner du kan abonnere på i korte eller lengre perioder. Det skal blant annet dreie seg om en ny parkeringsassistent, muligheten for å bruke mobiltelefonen som nøkkel og dele mobilnøkler med andre ved behov.

Slike abonnementsfunksjoner er jo noe andre bilmerker har fått en viss kritikk for tidligere, så det blir spennende å se hvordan dette blir mottatt hos Kia.

Oppsummert

Kias EV9 kommer inn i et marked for elektriske syvsetere som foreløpig ikke er altfor velfylt, men hvor stadig flere bilmerker velger å satse. Fra før har vi modeller blant annet fra Tesla, Mercedes og Nio, og sammen med Kia er også Volvo og Skoda på vei inn.

Kia har imidlertid muligens en liten fordel: EV9 kommer i år, riktignok mot slutten av året. Prisene er foreløpig ikke offentlige, og Kia Norge ønsker heller ikke å gi noen indikasjoner. Vi får nok anta at den blir til dels betydelig rimeligere enn sin svenske konkurrent, som altså starter nærmere millionen.

Det vi vet er at Kia sentralt foreløpig legger opp til to utstyrsversjoner - en såkalt Baseline (som muligens blir kalt Exclusive i Norge) og en GT-Line. I tillegg får du altså valget mellom seks og sju seter og mellom bak- og firehjulstrekk.

I likhet med for den betydelig mindre Soul-modellen, vil nok også designet her være noe polariserende. Jeg synes den er ganske vellykket, og Kia har også holdt seg imponerende nært konseptmodellen - komplett med den mattblå fargen (som riktignok ikke er veldig glad i maskinvask).

EV9 skal dukke opp i Norge i løpet av fjerde kvartal, ifølge Kia - med de første leveransene før jul.

