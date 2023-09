Sniktitt Honor Magic V2 og V Purse

Verdens tynneste brettemobil: – Mye tynnere enn Samsungs

Samsung Galaxy Z Fold5 til venstre og Honor Magic V2 til høyre. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Berlin/Tek.no: Honor er ikke så kjent i Norge lenger, etter en kort svipptur innom før Huawei ble bannlyst av store deler av vesten. Selskapet ble spunnet ut av Huawei og står nå på egne bein.

Under denne IFA-messen har Honor lansert det som skal være verdens tynneste brettemobil, kalt Honor Magic V2. I tillegg har de laget en konseptmobil som er brettbar og fungerer som en slags håndveske.

Vi måtte naturligvis undersøke.

Honor Magic V2 sniker seg under den magiske centimeterens tykkelse når sammenbrettet. Foreløpig har ikke større brettbare kommet seg under den. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Langt tynnere enn Samsungs

Ved siden av en Samsung Galaxy Z Fold5 blir det raskt tydelig at Honor sin brettemobil er vesentlig tynnere.

Også Honor Magic V2 brettes helt flatt, og har en stor ytre skjerm som kan brukes til alle de «vanlige» tingene, mens du åpner den for å gjøre mer krevende ting som forutsetter mer areal.

Her er det en lyssterk skjerm på innsiden, som faktisk også IMAX har satt sitt stempel på. Hele 1600 nits lys skal den kunne gi, som ligger omtrent i samme område som Samsungs Fold5 med 1750 nits.

Skjermbøyen er med oss fortsatt. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Skjermbulken er med her og

Jeg registrerer at også Honor fortsatt har bulken i skjermen på midten, slik alle brettemobiler vi har testet så langt har hatt.

Baksiden på mobilen prydes av et trippelkamera bygget inn i den samme uavbrutte glasshumpen. Her er det 50 megapiksels hovedkamera, like høyoppløst ultravidvinkel og en 20 megapiksels zoom.

Vesentlig mer håndterlig

God kvalitet på innerskjermen, tross at bøyen er med. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Vi fikk noen minutter med både de utstilte modellene som satt fast i alarmer, og en løs telefon som tilhørte Honors PR-sjef.

Til tross for at Samsungs Galaxy Z Fold5 er krympet og slanket over generasjonene, er denne enda noen gode knepp mer håndterlig.

Samtidig må det med at trådløs lading er borte, og den er heller ikke vanntett, slik Samsungen er. Men Honoren skal klare kabellading på hele 66 watt, mot Samsungens litt puslete 25 watt.

Galaxy Z Fold5 øverst og Honor Magic V2 nederst. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Tipp topp ytelse

Ytelsen fra den toppspesifiserte innmaten virket upåklagelig, og kvaliteten på både skjermer og ytre deler virket ikke å stå tilbake fra det man forventer av heftige toppmodeller.

Her skal det være brukt uvanlig påkostede materialer som magnesium i rammen og titan i hengselet. Samtidig er telefonen påfallende lavt priset i sitt hjemmemarked Kina, der vi etter omregning får en pris på drygt 13.000 kroner.

Spesifikasjoner: Honor Magic V2 Pris: Selges ikke i Norge, 9000 yuan i Kina (13200 kroner) Dimensjoner: 15,67 x 14,54 x 0,47 / 15,67 x 7,41 x 0,99 cm (lukket) Vekt: 231 gram Byggematerialer: Glass, magnesium, titan Vannsikring: Ikke oppgitt Ytterskjerm: OLED, 6,43", 120 Hz, 2376 x 1060 px Innerskjerm: OLED, 7,6", 120 Hz, 2344 x 2156, HDR10+ Skjermglass: Nanocrystal glass 2 utenpå, ikke oppgitt inni Fingerleser: Sidemontert i låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Lagringsplass / RAM: 256/512/1024 GB lagring, alle har 16 GB RAM Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, OIS, Laser AF Vidvinkelkamera: 50 MP, f/2.0, AF Zoomkamera: 20 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3x zoomfaktor Selfiekamera: 16 MP, f/2.2 Batteristørrelse: 5000 mAh Lader inkludert: Ikke oppgitt, lader inntil 66W Trådløs lading: Nei Mer +

For brettemobiler er det dog viktig å få med at førsteinntrykk av byggekvalitet ikke nødvendigvis gjenspeiler faktisk holdbarhet. De slites på en helt annen måte over tid enn tradisjonelle telefoner.

Her er det verdt å nevne at Honor som frittstående mobilprodusent ikke er rammet av de restriksjonene Huawei har, så inni her finner du en helt vanlig Qualcomm Snapdragon 8 gen 2-brikke.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Konsept delvis fra fortiden

Ved siden av Honor Magic V2 hang det en mengde mobiler under navnet V Purse. Dette er en konsepttelefon som likner ganske mye Huaweis gamle Mate Xs fra tre år tilbake.

Her brettes skjermen på utsiden. Det er imidlertid strammet opp både i størrelse og ytelse, så på detaljnivå er forskjellene store mellom den gamle Huaweien og den nye Honoren.

Men rent praktisk er altså dette og en brettemobil med hovedskjermen på utsiden.

Slik er Honor V Purse tenkt brukt. Jeg gjetter at dette blir for sårbart til å faktisk masseprodusere, men kan hende får vi se den i felles markedsføring med influensere og på røde løpere et par ganger før den en gang blir til et litt mer solid produkt? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Forkledt som en veske

Konseptet er tatt delvis over i moteverden, ved at det kan festes et deksel til ene langsiden av telefonen. Og i det dekselet kan man ha en skulderstropp, som på en veske.

Med alltid-på-skjerm kan telefonen tilpasse for eksempel lenker eller annet krimskrams som beveger seg på skjermen i takt med bærerens bevegelser.

V Purse er foreløpig kun et konsept, og det ble vist frem i «moteshow» her på messegulvet på IFA.

Slik viste Honor frem V Purse-modellene som var i messehallen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Konseptsyken

Det lekes en del med formfaktorene for brettbare konsepter. Samtidig er salgsproduktene langt mer «konservative».

Produsentene virker alt relativt enige om hvordan en god brettemobil skal være, uansett om det heter Samsung, Honor, Oppo eller Motorola.

Men vi ser telefoner som kan bli lenger, eller brukes som håndvæsker som konsepter og på bakrommene til mobilprodusentene.

Her er ett av fjorårets sprøeste mobilkonsept. Motorola Rizr. Mobilskjermen her rulles opp og blir lenger når du trenger det. Foreløpig er ingenting som likner dette i vanlig salg i vestlige markeder. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er mye vanskeligere å lage holdbare design enn iøynefallende varianter som ikke trenger å tåle verden. Mange av konseptene bærer preg av å være sistnevnte.

Hva som skjer dersom V Purse kommer borti noe, eller om dekselet rett og slett faller av vites ikke.

Men med en kjøpesum som gjerne passerer 20.000 kroner for avanserte brettemobiler, er det ikke utenkelig at bæreren av mobilvesken blir litt fattigere.

Publisert 4. september 2023, 09:23

