Sniktitt Polestar 3

Her er Polestar 3 i Norge

Polestar 3 var onsdag på norgesbesøk. Resten av uken blir det mulig å se bilen i showroomet i Oslo. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En drøy måned etter lansering er Polestars nye stor-SUV på plass i Norge, tilgjengelig for beskuelse i Polestars showroom i Oslo.

70 inviterte kunder med bestilt bil får onsdag en presentasjon av bilen av Polestars svenske produktsjef Andreas Andreen, før dørene åpner for andre interesserte. Vi fikk anledning til en rask gjennomgang på morgenkvisten onsdag morgen.

Først en rask gjentagelse av nøkkelspesifikasjonene fra lanseringssaken vi skrev i oktober:

Dimensjoner (L x B x H): 4900 x 2120 (inkl. speil) x 1614 millimeter.

4900 x 2120 (inkl. speil) x 1614 millimeter. Akselavstand: 2985 millimeter

2985 millimeter Seter: Fem

Fem Motorytelser: 360 kW (489 hestekrefter), 840 Nm. Firehjulstrekk. (Performance-utgaven har 380 kW)

360 kW (489 hestekrefter), 840 Nm. Firehjulstrekk. (Performance-utgaven har 380 kW) Akselerasjon 0–100 km/t: 5,0 sekunder (Performance: 4,7 sekunder)

5,0 sekunder (Performance: 4,7 sekunder) Toppfart: 210 km/t

210 km/t Batteri: 111 kilowattimer brutto, 107 netto. Nikkel-mangan-kobolt-batteri fra CATL.

111 kilowattimer brutto, 107 netto. Nikkel-mangan-kobolt-batteri fra CATL. Rekkevidde: 610 kilometer etter WLTP (Performance: 560 kilometer)

610 kilometer etter WLTP (Performance: 560 kilometer) Maksimal ladeeffekt: 250 kilowatt. 10 - 80 prosent på 30 minutter

250 kilowatt. 10 - 80 prosent på 30 minutter Ombordlader: 11 kilowatt (3-fase)

11 kilowatt (3-fase) Pris: 739.200 kroner inkludert Plus- og Pilot-pakker og vrakpant, men uten eventuell moms og engangsavgift

Taklinjen bak understreker Polestars sportslige fokus. Coupé-trekkene er tydelige. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mer sportslig kjøreposisjon

Siden bilen ble lansert har vi jo også fått spesifikasjonene på søstermodellen EX90 fra morselskapet Volvo, og det fremstår ganske tydelig at de to modellene har rimelig forskjellige målgrupper - Volvo for storfamilien med behov for plass og praktiske egenskaper og Polestar for den litt mer design- og kjøredynamikk-opptatte.

Volvos versjon har først og fremst syv seter, er 13 centimeter lenger og høyere, har en mindre fallende taklinje og over 150 liter mer bagasjeplass om du slår ned den tredje seteraden.

Andre aktuelle konkurrenter er Audis nye e-tron, BMW iX, Nio ES8 og Tesla Model X, for å nevne noen, og i lysbildene de viste oss sammenliknet Polestar bilen i hovedsak med de to førstnevnte.

Polestar sier ambisjonene har vært å skape en SUV med Polestar-følelsen intakt. Førerposisjonen er først og fremst noe mer tilbakelent og sportslig enn hva som kanskje er vanlig i SUV-er, og Polestar har valgt en ganske nedraket og coupé-aktig taklinje med en feit takspoiler i bakenden.

Relativt minimalistisk og knappefritt i Polestar 3-interiøret. Her er likhetene med søstermodellen Volvo EX90 svært tydelige. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fullpakket med sensorer

Foran finner vi signaturelementet «SmartZone», som Polestar tidligere handler om et ønske om å integrere sensorer og teknologi i designet på bilen i stedet for å gjemme dem bort.

Utvendig sitter det totalt 22 ulike kameraer og sensorer, og det er før lidar-pakken lanseres i andre kvartal 2023. Den legger til en lidar over frontruta, i tillegg til et antall nye kameraer og ikke minst automatisk vask av frontkameraet - alt i forberedelse av enda mer autonom kjøring i fremtiden.

Bilen kommer med adaptiv luftdemping, som først og fremst gir muligheten til å justere fastheten etter eget ønske. I tillegg er standardinnstillingen at bilen senkes 10 millimeter i høy fart for å bedre aerodynamikken, og du kan i tillegg velge å senke bakakselen for enklere innlasting. Akkurat hvor mye er foreløpig ikke avgjort, men Polestar antydet et sted mellom 40 og 80 millimeter.

Bagasjerommet rommer moderate 484 liter - og det inkluderer et stort rom under gulvet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flatt gulv

Polestar 3 er i motsetning til Polestar 2 bygget på en dedikert elbilplattform, nærmere bestemt den såkalte SPA2 (Scalable Product Architecture). Det merker man også innvendig ved at plassen er bedre utnyttet: Du får først og fremst et helt flatt gulv i baksetet, og på første rad oppleves også luftigere og mindre klaustrofobisk. Det skyldes ikke bare at det er høyere under taket, men det er også flere og større lagringsrom og ikke minst luft under midtkonsollen.

«Thor’s Hammer»-lyktene har fått nytt design i Polestar 3. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers må det nevnes at førermiljøene i Polestar 3 og Volvo EX90 i praksis er identiske, med unntak av at Volvo har dratt treverket i dashbordet ned og rundt infotainmentskjermen. Ellers deler de to de aller fleste deler, helt ned til startknappen med play/pause-tegn. Det inkluderer også rattet, som skiller seg ut ved at det ikke har noen synlige knapper.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I stedet har rattet et antall soner som du skal kunne sette opp selv, med kjørefunksjoner på ventre side og medie- og bekvemmelighetsfunksjoner til høyre. Ordene «haptisk feedback» ble også nevnt; vi får inderlig håpe Polestar og Volvo har løst dette bedre enn Volkswagen, som nylig uttalte at de skulle bytte ut sine touchknapper med vanlige knapper på rattet i fremtidige ID-modeller.

Kvalitetsfølelsen er også kurant, godt hjulpet av setene i lyst nappaskinn (som legger til 52.000 kroner på kjøpsprisen, riktignok inkludert massasjefunksjon og ventilasjon i forsetene). Polestar er jo blant bilprodusentene som tilsynelatende er mest opptatt av klimafotavtrykket fra bilproduksjon, og har sågar preget inn CO2-utslippet fra skinnet på selve setetrekkene.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppgradert infotainment

Infotainmentsystemet er en oppgradert versjon av Android Automotive-systemet som har sittet i tidligere Polestar-biler. Skjermen er større, og det nye systemet er designet slik at kartet alltid ligger øverst og tar opp over halvparten av hjemskjermen.

Under der finner du plass til to «widgets» du kan legge inn selv, før en rad med siste brukte funksjoner og nederst en rad med klima- og andre bilinnstillinger. To USB-C-porter sitter for øvrig i rommet under midtkonsollen. Lydsystemet er nok også verdt å nevne, med et 25-høyttalers Bowers & Wilkins-anlegg med Dolby Atmos-støtte.

Polestar-navnet er preget inn flere steder på bilen, deriblant som en detalj på baklyktene. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I baksetet er det også god plass, slik det også bør være i en fem meter lang og SUV-aktig bil. Undertegnede på 183 centimeter har ingen problemer med beinplassen, og du kan skyve setene inn under forsetene om du skulle ha behov for det.

I høyden har jeg også rundt 10 centimeter med plass under panoramataket i bilen, men sitteputa er kanskje i overkant lav og du sitter ganske tilbakelent også her. Fra baksetet får du imidlertid full av det svære panoramataket i bilen.

Bagasjerommet måler 484 liter opp til høyeste punkt på seteryggene, inkludert 90 liter under bagasjeromsgulvet. Det underrommet fikk vi dessverre ikke lov til å se, da det var fylt av datamaskiner og liknende i demonstrasjonsbilen, men det bør uansett være greit med plass til bagasje.

Bagasjerommet er relativt «langt», selv om det selvfølgelig lider litt i høyden av den fallende taklinja. Bilen har også en frunk på 32 liter.

Romslig i baksetet på Polestar 3. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kan koble fra bakhjulene

Bilen kommer i utgangspunktet i to versjoner - en vanlig Long Range-versjon og en egen Performance-versjon med snaut 30 ekstra hestekrefter og 0,3 sekunder raskere akselerasjon 0–100 km/t. Denne er i utgangspunktet programvarebasert, og handler først og fremst om hvordan bilen er tunet rundt hjul, felger og chassisoppsettet i Performance-pakken, forklarer produktsjef Andreen.

Som standard vil Performance-bilen ha firehjulstrekk aktivert til enhver tid, men det er også mulig å skru av Performance-modusen og kjøre med større grad av forhjulstrekk.

Infotainmentsystemet i Polestar 3 er velkjent, men også litt nytt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Motoren på bakakselen har individuell momentstyring på hvert av hjulene og en clutch som gjør at du kan koble fra motoren fullstendig. Motoren på forakselen er i større grad rettet mot effektivitet, ifølge Polestar, så i praksis skal Polestar 3 Performance være i stand til å oppnå tilnærmet samme rekkevidde som standardversjonen - antageligvis med et lite fratrekk for oppgraderingen til 22-tommers felger, tross at WLTP-rekkevidden er 50 kilometer lavere.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Bilen har en rekke designelementer som er direkte relatert til aerodynamikk - som denne «vingen» bak. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Oppsummert

Totalt sett ga vår lille sniktitt på Polestar 3 et inntrykk av en bil som er relativt identisk med forventningene vi hadde på forhånd. Polestar er åpenbart mer opptatt av design og kjøreegenskaper enn Volvo er, og det kommer godt til syne med Polestar 3.

De har jo også lagt seg godt over 100.000 kroner under i pris. Du går glipp av to ekstra seter og en litt mer praktisk utforming, men får et sprekere utseende og det som ligger an til å bli en mer sportslig følelse bak rattet. Polestar har også en fordel versus Volvo når det kommer til leveringstid: Polestar 3 skal ut på veien fra og med fjerde kvartal 2023, mens Volvo venter helt til andre kvartal 2024.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Interesserte kunder må nok imidlertid regne med at prisen vil stige relativt betydelig fra startprisen på cirka 740.000 kroner. For Polestar 3 vil det foreslåtte avgifts- og momsregimet fra nyttår bety snaut 60.000 kroner i moms (før vinterhjul og eventuelle andre tillegg, som også vil pålegges moms) og like over 26.000 kroner i den vektbaserte engangsavgiften.

Startprisen blir dermed rundt 825.000 kroner. En kjapp sammenlikning med noen av de mest aktuelle konkurrentene kan du se under:

Polestar 3 Volvo EX90 Twin Audi Q8 e-tron 55 BMW iX xDrive50 Tesla Model X Plaid Lengde 4,90 meter 5,03 meter 4,915 meter 4,953 meter 5,036 meter Akselavstand 2,985 meter 2,985 meter 2,928 meter 2,997 meter 2,965 meter Antall seter Fem Syv Fem Fem Seks Bagasjerom 484 + 32 liter 655/310 + 34 liter 569 + 62 liter 500 liter Ikke oppgitt Tilhenger 2200 kg 2200 kg 1800 kg 2500 kg 2250 kg Motoreffekt 360 kW 300 kW 300 kW 385 kW 750 kW Dreiemoment 840 Nm 770 Nm 664 Nm 765 Nm Ikke oppgitt 0-100 km/t 5,0 sek 5,9 sek 5,6 sek 4,6 sek 2,6 sek Batteri 107 kWh 107 kWh 106 kWh 105 kWh 100 kWh Rekkevidde 610 km 585 km 532 km 630 km 543 km Maks ladeeffekt 250 kW 250 kW 170 kW 200 kW 250 kW Pris (u/mva og avgifter) Fra 739.200 kr Fra 864.900 kr Fra 751.100 kr Fra 905.620 kr Fra 1.225.990 kr Åpne fullskjerm Mer +

Mer om ElbilPolestar