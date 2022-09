Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Philips OLED+907 og OLED+937

Philips disker opp med nye OLED-TV-er

Og en kraftig forbedring av Ambilight.

Philips viste frem sine nye OLED+-TV-er i forkant av IFA-messen i Berlin. Toppmodellen har fått forbedret Ambilight og heftig lydsystem.

Tek.no / Berlin: Under en lukket presentasjon i Berlin, Tyskland kunne Philips avsløre to nye OLED-TV-modeller som blant annet kan skilte med nye og bedre paneler – samt at Ambilight-funksjonen selskapet er alene om også har fått en overhaling.

De to nye modellene heter OLED+907 og OLED+937. Sistnevnte drar du kanskje kjensel på, for dette er arvtageren til OLED+936, som var blant de aller beste TV-ene vi hadde inne til test i 2021.

Hva gjelder størrelser så vil du kunne få OLED+907 som 48, 55 og 65 tommer, mens storebroren OLED+937 vil kunne kjøpes som enten 65 eller 77 tommer. Så nå kommer også Philips med litt større OLED-skjermer for deg som vil ha noe ruvende i filmrommet.

Philips 65OLED+937 65" annonse Sjekk prisen

Philips 65OLED+907 65" annonse Sjekk prisen

- Philips 65OLED+907 65" Philips 65OLED+937 65" LG OLED65G2 Samsung OLED QE65S95B 65" annonse Pris - - 32 990,- 34 888,- Tilgjengelige størrelser 48", 55", 65" 65", 77" 65" 65" Oppløsning 4k 4k 4k 4k Bildeprosessor Philips P5 gen 6 Philips P5 gen 6 Alpha 9-5 Neural Quantum Processor 4K Lysstyrke 1300 Nit peak (oppgitt) 1300 Nit peak (oppgitt) 1100 Nit (målt) I overkant av 1000 Nit (målt) - - - - Fot Ja, med sving Krysse av Nei, veggfeste medfølger Krysse av Integrert lyd B&W, 3.1, 80W B&W lydplanke, 5.2.2 Atmos, 95W 4.2-lyd, 60W 2.2.2, 60W Ambilight Next Generation, Aurora, 3 sider Next Generation, Aurora, 4 sider Bytt Bytt - - - - HDMI-porter 4 (2 x 2.1 + 2) 4 (2 x 2.1 + 2) 4 (2 x 2.1 + 2) 4 (4 x 2.1) Plattform Android Android WebOS Tizen Spillstøtte GeForce Now, Stadia GeForce Now, Stadia - GeForce Now, Stadia, Xbox Live - - - -

Nest toppest i utvalget er den nye 907-modellen. Den gir deg det beste panelet, men med noen kompromiss på resten.

Mer lysstyrke

Et av høydepunktene ved de to nye modellene er at de får mer lyssterke paneler. Det betyr at skjermene bør kunne henge med konkurrentene fra LG og Sony, som allerede kan skilte med kraftigere paneler.

Philips kunne fortelle at disse nye TV-ene angivelig vil nå opp mot 1300 nits med lysstyrke. Det kombinert med et knallgodt sortnivå, gjør HDR-innholdet som vises på skjermene imponerende å se på.

Demo-snuttene er veldig kontraststerke, men også fargene virker å være meget gode. Spesielt legger vi merke til at hudtonene til personene som er med virker veldig troverdige. Så det blir utvilsomt spennende å se hva disse modellene får til når de kommer inn til test.

Både 907 og 937 har det samme panelet, men storebror har i tillegg et knepp kraftigere bildeprosessering å tilby. Det er likevel forsvinnende lite forskjell å se på de to, selv om vi kan se på enkelte scener at 937 er et hakk bedre på skarphet.

Philips nye toppmodeller på TV-fronten. 907 til venstre og 937 med innebygget lydplanke til høyre.

Forbedret Ambilight

Philips har i mange år vært alene om å tilby deg Ambilight-lyset på baksiden av TV-ene sine. Og selskapet har nå gjort en ganske solid oppussing av den unike funksjonen på årets nye modeller.

En av endringene går på styringen av lyset, der det nå er tre styringskretser per samling lysdioder – mens det normalt bare har vært én slik krets. Forskjellen ser vi på demomateriale der det er mye forskjellige farger og detaljer i ytterkantene på bildet.

Begge de to modellene lager knivskarpe bilder.

Ny og gammel Ambilight er tydelig samme konsept, men likevel veldig ulike. Sammenliknet med den nye varianten av Ambilight fremstår den gamle som langt mindre detaljert, og mer som et dynamisk stemningslys til innholdet på skjermen. Den nye Ambilight-løsningen er langt flinkere til å «lyve» på seg at bildet fortsetter også utenfor skjermen. Den lurer sidesynet ditt mye mer effektivt til å tro at skjermen er større enn den er.

I tillegg har du også nå Ambilight på nedre del av bilder dersom du velger å kjøpe deg en OLED+937, der OLED+907 bare har på de tradisjonelle tre sidene.

En ny serie høyttalere i flere design kan kobles til og bidra med sin egen Ambilight-opplevelse. Dermed lyser hele rommet i de riktige fargene.

Aurora

Det er også verdt å merke seg at Philips i tillegg også kommer med trådløse høyttalere som også har en Ambilight-kilde på baksiden. Så du kan kombinere disse lysene med de fra TV-en, slik at du får en ganske stilig løsning også når du ikke bruker TV-en.

For selskapet legger også til en funksjon som heter Aurora. Dette er en funksjon som lar deg bruke Ambilight-støtten også når du ikke ser på TV.

Ambilight-TV-enes Aurora-funksjon vises frem, med stillbilder.

Da kan du hente frem stilige stillbilder som gjengis på veggen bak der TV-en står, og gir en ganske så tøff funksjon som kan falle i smak hos mange også når skjermen ikke er i bruk.

Dette blir på en måte ikke helt ulikt løsningen som for eksempel Samsung og LG har hatt på sine TV-er en stund, men med lys i tillegg.

Bowers & Wilkins er med på lasset og lager heftig lyd.

B&W og Android ombord

En annen ting som er forbedret er lyden på de to nye modellene. Begge alternativene har lyd utviklet i samarbeid med britiske B&W.

OLED+907 får en ganske tynn løsning der planken sitter klistret oppunder bunnen på skjermen. Denne skal angivelig være en 3.1-løsning, men vi fikk dessverre ikke tid til å prøvehøre denne modellen.

Det fikk vi heller ikke med OLED+937, men vi kan fortelle at denne har en vesentlig større flerkanals lydplanke som som skyter lyd ut på sidene. Her er det Atmos-støtte på plass. Sammenlignet med løsningen som sitter på OLED936, er årets utgave litt tøffere i designen, men fortsatt har du signatur-hornet fra B&W lett synlig i midten av planken. Dog i en sort utførelse som vi faktisk syns kler totalen enda bedre.

Begge modellene kommer også med Android som plattform, og ut ifra den lille demonstrasjonen vi fikk se, virker årets prosessor å få unna navigeringen imponerende raskt.

Inntil videre så vet vi ikke hva de ulike modellene vil koste i de ulike størrelsene.

Men førsteinntrykket tilsier at dette er TV-er vi virkelig gleder oss til å teste når de etter hvert dukker opp på testbenken.

Philips 65OLED+907 65" annonse Sjekk prisen

Philips 65OLED+937 65" annonse Sjekk prisen