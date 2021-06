BMW bekrefter 630 kilometer rekkevidde på nye iX

Vi fikk prøvesitte bilen.

BMW iX har vært på snarvisitt i Norge. Vi fikk ta en titt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2 Juni 2021 11:17

BMWs kommende elbil iX får inntil 630 kilometer rekkevidde, varslet BMW i dag.

Tyskerne har frem til nå bare kommunisert omtrentlige batteri- og rekkeviddeverdier for iX. Nå er altså de endelige tallene klare, og iX ligger an til å bli en av de mest utholdende bilene på markedet - først og fremst takket være et kjempebatteri på opptil 111,5 kilowattimer brutto (105,2 kWh utnyttbart).

Helt på batteritoppen

Det blir ett av de absolutt største elbilbatteriene som ruller på veien når bilen ankommer senere i år. Teslas Model S og X har batterier på rundt 100 kilowattimer, Audis e-tron 95 kilowattimer.

iX vil såvidt bli slått av kommende Lucid Air med 113 kilowattimer , og Teslas kommende Roadster er sagt å komme med et batteri på voldsomme 200 kilowattimer. Det skal nevnes at det er litt uklart når Roadster faktisk kommer, og at det også har vært snakk om «raketter» for å øke akselerasjonen i den bilen - lovnadene kan med andre ord fly ganske høyt. Mercedes-Benz’ nye EQS vil også komme med et stort batteri på 108 kilowattimer .

iX blir som kjent lansert i to versjoner - iX40 og iX50, og det er sistnevnte som får det store batteriet. iX40 får et mindre batteri på 76,6 kWh brutto og 71 kWh netto, og rekkevidden etter WLTP skal altså være inntil 630 kilometer for iX50 og opptil 425 kilometer for iX40.

Nyregrillen til BMW har fått nye dimensjoner. Den er unektelig et blikkfang ved bilen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

BMW smadrer dermed det som kanskje er hovedkonkurrenten, nemlig Audi e-tron. Med største batteri har den en WLTP-rekkevidde på noe over 400 kilometer, noe avhengig av utstyrsnivå.

Teslas Model S kan på sin side skilte med 663 kilometer, Model X 580 kilometer - men disse tallene er riktignok for de nye versjonene som nå har en estimert levering i første kvartal 2022. Nevnte EQS vil få inntil 770 kilometer rekkevidde.

De endelige spesifikasjonene på iX er ellers som følger:

null BMW iX xDrive40 BMW iX xDrive50 Rekkevidde (WLTP) Opptil 425 km Opptil 630 km Batterikapasitet brutto/netto 76,6/71 kWh 111,5/105,2 kWh Ladekapasitet 150 kW 200 kW Ladetid 10-80 prosent 35 minutter 31 minutter Ombordlader 11 kW 11 kW Motoreffekt 326 hk 523 hk Dreiemoment 630 Nm 765 Nm 0-100 km/t 6,1 sekunder 4,6 sekunder Toppfart 200 km/t 200 km/t Vekt 2365 kg 2510 kg

Tre meter akselavstand

De ytre dimensjonene er som følger: 4,95 meter lang, 1,97 meter bred og 1,7 meter høy - omtrent like lang og bred som en BMW X5 og like høy som en BMW X6. Akselavstanden er på solide tre meter, og bagasjeromsvolumet er oppgitt til 500 liter. Med baksetene nedslått snakker vi om 1750 liter.

iX fåes med solide hjuldimensjoner. Bilen vi fikk se var utstyrt med 22-tommere. Stein Jarle Olsen, Tek.no

iX vil også kunne trekke tilhenger på hele 2500 kilogram, men med tanke på at bilen veier omtrent det samme selv er det ikke mange hundre kilo du kan laste på før du overstiger det du lovlig kan dra med et vanlig førerkort for klasse B.

I forkant av den endelige lanseringen fikk vi anledning til å ta en rask kikk på en preproduksjonsmodell av BMW iX i Oslo. Denne har i tiden etterpå blitt brukt til kundevisninger.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Millionbil

Bilen BMW viste oss var naturligvis meget godt utstyrt, og ville ha en utsalgspris på knappe millionen, fikk vi opplyst. Én ting er uansett sikkert: BMW kan sin premiumfølelse, med lekkert brunt skinn, vaffelsøm i setene og generelt myke materialer på de fleste flater.

Setene foran har nesten flere justeringsmuligheter enn det er mulig å ha oversikt over, det er god plass i høyden og førerkabinen er generelt et hyggelig sted å være. Akkurat som i iX3 har BMW valgt en ganske konvensjonell utforming innvendig, men det er også et vi tror kan tiltale en litt mer konservativ målgruppe.

Førermiljøet i iX er minimalistisk i utforming, men litt mer maksimalistisk i materialvalg. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du får eksempelvis en infotainmentskjerm som er ganske begrenset i størrelse og som kombinerer touchskjerm med et rullehjul i midtkonsollen. De fleste innstillingene er dog lagt i touchskjermen, og det er få fysiske knapper i førermiljøet.

BMW er ikke helt klar for touchskjermens æra, og har beholdt rullehjulet i iX. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flatt gulv

I baksetet er det også meget god plass. Siden iX er laget på en ny plattform har den i motsetning til iX3 helt flatt kabingulv. BMW har ikke klart å unngå at sitteputa bak blir noe lav og lårstøtten for voksne nok blir middels, men vi har sett det langt verre i andre biler.

Både beinplassen og plassen i høyden opplevde vi som utmerket, og setesidene er forlenget opp mot vinduet, slik at man kan lene seg på dem eller sitte litt innovervinklet.

Skiluka i midten gir riktignok en veldig stiv ryggstøtte, så å sitte i midten vil nok oppleves som ganske ukomfortabelt på lengre turer, selv om beinplassen også her er ålreit.

Godt med plass i baksetet på BMW iX. Stein Jarle Olsen, Tek.no

BMW har forlenget seteryggene litt opp på siden på iX, noe som gir en litt mer sofaaktig følelse. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God beinplass til undertegnede på 183 centimeter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bagasjerommet måler «bare» 500 liter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bakluka har en slags innhuling som sørger for å bevare mer plass i høyden. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Under bakluka finner du et lite rom. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bagasjerommet er som nevnt på 500 liter, som nok kan oppfattes som litt knapt i dette segmentet. E-tron har til sammenlikning en bagasjeromsplass på 660 liter, men BMW fremhever at utformingen av bakluka gjør at man skal kunne stable i høyden helt ut til luka og at det derfor vil være mulig å få plass til mye.

Under gulvet finner du dessuten et lite avlukke til kabler og liknende. Bilen har ingen frunk, altså bagasjerom under panseret foran.

Ladeporten sitter på høyre hofte av bilen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

80 prosent av kundene har så langt valgt iX50, opplyser BMWs kommunikasjonssjef Marius Tegneby, men de forventer at dette vil jevne seg noe ut etter hvert. Prisen på iX40 starter på 659.000 kroner, mens iX50 starter på 799.000 kroner.

Leveringene tar til i november, og det vil dessuten komme en egen M60-versjon av iX, med over 600 hestekrefter, på sikt.