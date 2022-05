Sniktitt Xpeng P5 og G3i

Xpeng åpner sin første butikk i Norge - lanserer to nye modeller

P5 er en ny sedan fra kinesiske Xpeng. Den skal være tilgjengelig for prøvekjøringer fra og med i dag, med leveranser mot slutten av året.

Stein Jarle Olsen 5 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Xpeng åpnet torsdag sin første «Store» i Norge, nærmere bestemt i Bjørvika i Oslo. De blir dermed det tredje kinesiske merket som har showroom i Oslo sentrum, ved siden av Nio og Polestar.

I motsetning til øvrige merker, er imidlertid ikke Norge det første satsingslandet i Europa for Xpeng - de har allerede slike lokaler i Sverige, Danmark og Nederland.

Norge blir imidlertid først med Xpengs nye og utvidede modellportefølje. Sammen med åpningen av det nye lokalet viste Xpeng frem to nye modeller: Den nye og ansiktsløftede G3, kalt G3i, samt den nye Tesla Model 3-konkurrenten Xpeng P5.

– I dag viser vi G3i og P5, og flere nye modeller kommer snart. Det viser vår satsing i det norske markedet. Vi er klare for å vokse, og har langsiktige planer her, sa Xpengs norgessjef Claes Persson under åpningen.

Xpengs første butikk i Norge ligger i Bjørvika i Oslo - for øvrig i samme kvartal som Bertel O. Steens showroom. Bilene på bildet er modellen P7 i såkalt «Wing Edition».

Kjempeplass i baksetet

Fra før har Xpeng den litt større sedanen P7, som på mange måter kan sammenliknes med Tesla Model S.

Sammenlikningene med Tesla stopper imidlertid noe så fort vi begynner å se på spesifikasjonene. Hvis vi tar P5 først, så kommer den kun med forhjulstrekk og med noe forsiktige 211 hestekrefter og 310 Nm moment. Det skal gi 0–100 kilometer i timen på 7,5 sekunder.

Bilen er knappe 4,81 meter lang, så den er en relativt romslig sedan. Det vises kanskje spesielt i baksetet, hvor det er meget god plass til beina - selv med forsetene i relativt behagelig posisjon.

I høyden er plassen naturlig nok noe mer begrenset, og om du nærmer deg 1,90 på strømpelesten vil du nok slite med å sitte fullt oppreist i baksetet her. For undertegnede på 1,83 er det imidlertid greit med plass i alle retninger bak i den nye Xpengen.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no En 15-tommers touchskjerm i midtkonsollen preger førermiljøet i Xpeng P5. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Rundt 450 kilometer rekkevidde

Batteriet er ellers på 66,2 kilowattimer, som skal gi en WLTP-rekkevidde på 465 eller 445 kilometer avhengig av utstyrsnivå. Lading gjøres med CCS, men P5 kan ikke ta imot mer enn maksimalt 70 kilowatt effekt, så lading fra 10 til 80 prosent vil nok ta et sted mellom tre kvarter og en time. Xpeng oppgir bare 30–80 prosent, som er oppgitt til 36 minutter.

Bilen støtter også såkalt V2L, som betyr at du kan plugge andre enheter i bilens strømuttak og drive dem fra P5s batteri. Bilen kan maksimalt levere 3,3 kilowatt på denne måten. I Kina har bilen også mulighet for et eget lite kjøleskap gjemt bak koppholderen i baksetet, men i bilen vi fikk se var dette droppet til fordel for skiluke. Det tenker vi nok at nordmenn flest kanskje vil sette pris på.

Bagasjerommet er ellers på totalt 520 liter - 450 liter i det vanlige rommet og ytterligere 70 liter i en avdeling under bagasjeromsgulvet. Panoramasoltak er standard, inkludert elektrisk solgardin. En 15,3-tommers skjerm tar seg av det meste av funksjoner, og Xpeng har også fått inn Spotify i systemet sitt.

P5 er også utstyrt med en kaskade av ulike kameraer og sensorer, nærmere bestemt fem radarer, 12 ultrasoniske sensorer og totalt 13 kameraer. Sammen gir de den sedvanlige aktive cruisekontrollen med filholder, men bilen kan også skifte fil og parkere seg selv - også fjernstyrt fra appen. Xpeng kaller det Xpilot 2,5.

Sensortungt på P5: Bare på speilene er det flere kameraer.

Fortsatt Chademo

Når det gjelder G3i er det altså en ansiktsløftet og oppdatert versjon av G3, som var den første bilen Xpeng lanserte i Norge. G3 må vel sies å ha gjort det helt middels i Norge, med akkurat under 800 registrerte, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Den nye modellen gjør heller ikke veldig store endringer fra tidligere. Den er blitt 4,5 centimeter lengre (nå 4495 millimeter), som gjør seg utslag i hakket romsligere kupé. Også her er batteriet på 66 kilowattimer, men den litt mer høyreiste formen gjør at rekkevidden blir noe kortere - 420 kilometer etter WLTP.

Nye Xpeng G3i.

I likhet med den forrige modellen har man også beholdt den stadig mer utdøende Chademo-standarden for lading på G3i. Det gjør at maksimal effekt ikke er høyere enn 50 kilowatt, og også at G3i ikke kan bruke hurtigladere som kun har CCS-kontakt, som for eksempel Teslas Superchargere. Svært få nye elbiler lanseres i disse dager med Chademo, og sånn sett har Xpeng gitt G3i et lite handikap fra start.

Med bare 50 kilowatt tilgjengelig vil det også ta oppimot en time å lade fra 10 til 80 prosent, kanskje enda mer om det er kaldt i været. Også denne er forhjulsdrevet, har en motor på 145 kilowatt (197 hestekrefter) og leverer 300 Nm moment. Det skal gi 0–100 på 8,6 sekunder, og også G3i er utstyrt med en solid sensorpakke som skal gi Xpilot 2,5.

Ellers er det greit med plass i baksetet også på G3i - noe bedre plass i høyden, men til gjengjeld noe mindre til beina enn i P5. Bagasjerommet er oppgitt til 380 liter, men også her er noe av volumet under selve bagasjeromsgulvet.

Xpeng sier de vil kunne levere G3i allerede til sommeren, men den endelige prisen skal foreløpig være et par uker unna. P5 vil dukke opp mot slutten av året, og her gikk Xpeng sentralt nylig ut og varslet at startprisen for den er ventet å bli 380.000 kroner i Norge.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Xpeng G3i. Stein Jarle Olsen, Tek.no Xpeng G3i. Stein Jarle Olsen, Tek.no Xpeng G3i. Åpne fullskjerm

Ny SUV på trappene

Neste modell fra Xpeng er for øvrig varslet å bli den større SUV-en G9 - som skal være den første Xpeng-modellen som er utviklet med internasjonale markeder i tankene fra starten av. Den skal blant annet få 800 volts-arkitektur, slik også Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Porsche Taycan og Audi e-tron GT har.

Det skal for G9s del gi en maksimal ladeeffekt på smått vanvittige 480 kilowatt, som om du hadde en så kraftig lader skulle la deg lade nok til å kjøre 200 kilometer på bare fem minutter. G9 skulle egentlig lanseres på Beijing Motor Show, men årets utgave av messen ble utsatt på ubestemt tid på grunn av coronabølgen i Kina.

Poster fra Xpeng på sosiale medier har imidlertid antydet at ny lanseringsdato er i juni. I tilfelle vil vi nok også se bilen på de norske Xpeng-nettsidene allerede i år - og kanskje også i butikken i Oslo.

Showroomet i Bjørvika er det for øvrig Xpeng sentralt som står bak, gjennom selskapet Xpeng Motors Norway. Bilene som selges herfra selges og faktureres derfor direkte fra produsenten. I tillegg står importøren XBI Norge for salg av Xpeng-biler via sine forhandlere i Motor Gruppens forhandlernettverk i Norge. Det skriver Bilnytt.

Xpeng jobber for øvrig også med flyvende biler. Denne er kalt X2 Rotor, og blir mulig å se i Xpeng-butikken i cirka en måned fremover.