Ikea skal lansere ny smarthub

«Dirigera» blir slankere og kraftigere enn «Trådfri».

Oppdatert kl. 1433: Ikea har bekreftet at ny hub er på vei.

Ikea er i ferd med å lansere en ny «hub» for smarthjemproduktene sine. Den skal angivelig hete «Dirigera» og erstatte dagens «Trådfri»-hub.

Du trenger en «hub», eller «Gateway» som Ikea selv kaller den, for å styre smartprodukter fra telefonen din, og for å sette opp rutiner og lignende. Ikea tilbyr egne smartprodukter som lyspærer, LED-lister, rullegardiner, brytere, høyttalere og smartplugger.

Flere bilder av den nye smarthuben er denne uken gjengitt av det tyske nettstedet iphone-ticker.

Bekrefter ny generasjon

– Som et naturlig skritt i vår digitale utvikling vil vi lansere en andregenerasjons gateway. Vi gleder oss til å dele flere detaljer snart, skriver pressevakt i Ikea, Stine Odland til oss fredag ettermiddag.

Slankere og kraftigere

Så langt har det lekket lite konkret informasjon om Dirigera, men fra bilder kan vi se at den er mye slankere enn dagens Trådfri-hub og enkelt skal kunne monteres på vegg. Den skal få strøm via en USB-adapter, og har også inngang for kablet nettverk i tillegg til WiFi.

Det ryktes også at Dirigera kan få mulighet til å styre smartprodukter fra andre produsenter, gjennom støtte for den åpne smarthjemstandarden Zigbee 3.0. Det er likevel ingen automatikk i at støtte for denne standarden gir disse mulighetene.

Det er usikkert om enheten vil støtte den mye omtalte Matter-standarden som flere store aktører med smarthjemprodukter i stallen har gått sammen om å utvikle. Men Ikea er en av disse, så det bør absolutt ikke utelukkes.

Standarden skal etter planen rulles ut senere i år og sørge for at produkter fra over 50 selskaper kan kommunisere med hverandre uavhengig av produsent og plattform. I tillegg til Ikea er Apple, Amazon, Google, Samsung og Signify - som står bak Philips Hue-systemet - blant selskapene som planlegger Matter-støtte for sine kommende produkter.

Skal fortsatt fungere med Trådfri

Pressevakt i Ikea påpeker til oss at Trådfri, som er selskapets første generasjons gateway, vil fortsette å støtte produkter i Ikeas smarthjemserie etter at den andre generasjonen slippes.

Det er uklart når «Dirigera» eventuelt lanseres, men på den tyske Ikea-nettsiden får kunder nå opp beskjed om at det er «siste sjanse» for å kjøpe selskapets «Trådfri»-hub. Ikea Norge skriver også til oss at de «vil dele detaljer om den nye huben snart».