EA kan måtte skifte navn på et av sine største spill

Vurderer å avslutte samarbeidet med FIFA.

Øverste sjef for spillgiganten EA, Andrew Wilson, skal under et møte i november i fjor avslørt at de vurderer å avslutte lisensavtalen selskapet har med det internasjonale fotballforbundet FIFA. Samtalene er nå blitt publisert hos nettstedet Videogameschronicle.

EA og FIFA har gått hånd i hånd i rundt 30 år og dagens avtale strekker seg til rett etter det kommende mesterskapet som skal avholdes i Qatar. Så FIFA 23 kan med andre ord bli det siste fotballspillet fra EA som bærer FIFA-navnet.

Skulle vurderingene bli en realitet, vil det i så fall bety at selskapet må tenke nytt for et av sine største og mest populære spill.

Skal være begrensende

En av grunnene til at EA nå angivelig skal revurdere å fornye lisensen de har med FIFA, er at lisensavtalen begrenser mulighetene selskapet har til å utvidere mulighetene utover de tradisjonelle fotballkampene med elleve spillere på hvert lag.

Wilson skal til og med ha uttalt at den eneste verdien selskapet får ut av lisensen i de årene hvor det ikke avholdes et mesterskap, er «fire bokstaver på forsiden av esken».

EA selv har ikke kommentert uttalelsene som nå har blitt lekket hos Videogameschronicle.

Ifølge The Verge har EA minst 300 andre lisensavtaler som ligger til grunn for at spillet skal kunne bruke navn og utseende på spillere, samt bruke navn på de ulike ligaene og klubbene.

Svimlende summer

Allerede i fjor skrev New York Times at EA og FIFA hadde uenigheter, og at spillselskapet ønsker å utvide mulighetene for å blant annet vise høydepunktene fra ekte kamper, og kunne tilby salg av for eksempel NTF-innhold.

Samtidig skal også angivelig FIFA kreve langt mer penger for å fornye lisensen som altså utgår etter at neste verdensmesterskap er unnagjort.

Stemmer tallene så er det i så fall snakk om 2,5 milliarder dollar for de neste ti årene. Hvilket skal være om lag en dobling av hva den forrige perioden kostet.

