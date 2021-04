Åpner for «Red Dead»-retur: – Ville selvfølgelig svart ja

Det er uklart om det er et nytt «Red Dead Redemption» på gang, men «John Marston» er likevel mer enn klar, om muligheten byr seg.

FRIR: Skuespilleren bak John Marston returnerer mer enn gjerne for et nytt «Red Dead Redemption». Rockstar

I et intervju med YouTube-kanalen Dan Allen Gaming forteller skuespiller Rob Wiethoff at det å få bidra i de megapopulære Rockstar-spillene henger høyt i karrieren.

– Det er et veldig kult miljø, og jeg tror det er derfor de (Rockstar) gir ut slik utrolig kvalitet. De har et felles mål, de vet hvordan de skal jobbe sammen, de støtter hverandre. Det er veldig inspirerende. Det å ha sett at det er mulig, har gjort meg bortskjemt, sier Wiethoff.

Skuespilleren får også spørsmål om han tror det jobbes med et tredje spill.

– Det vet jeg ikke. Det jeg vet, er at de har sagt at de vil gjøre «Red Dead Redemption» til en franchise. Om det betyr at de fortsetter, vet jeg ikke, sier han.

VILL VEST: I begge spillene får du prøve deg som John Marston. Rockstar

– På ett sekund

Wiethoff portretterte John Marston for første gang i det første spillet (det andre hvis man teller med «Red Dead Revolver» fra 2004), tilbake i 2010. Den gangen var det han som var spillets hovedkarakter. I den mye etterlengtede oppfølgeren fra 2018 var Marston stort sett en sidekarakter.

Han er likevel klokkeklar på hva han ville svart dersom tilbudet om å returnere i rollen dukket opp.

– Jeg vet ikke om det kommer noe nytt spill, men jeg håper det. Jeg vet heller ikke jeg ville blitt spurt om å være en del av det. Hvis de hadde spurt meg, så hadde jeg selvfølgelig svart ja.

– Dersom det var opp til meg hadde vi gjort det på ett sekund, sier han.

Stor suksess

Rockstar, som også står bak «GTA»-spillene, har all mulig grunn til å være stolte av cowboy-franchisen sin, uavhengig av om det kommer et nytt spill eller ikke.

Både eneren og toeren solgte i bøtter og spann, i tillegg til å motta både priser og nominasjoner i hopetall. På nettstedet Metacritic er «Red Dead Redemption 2» rangert som tidenes beste Playstation 4-spill, foran selskapets egne «GTA V». At vi derfor får et gjensyn med det ville vesten på et eller annet tidspunkt virker ikke usannsynlig.

