Her er beviset på at RTX 3080 Ti er på vei

Og selvsagt har «mining»-ytelsen lekket først.

Bildet viser RTX 3090 FE, et kort som snart får en lillebror med halvparten så mye videominne men nesten like store krefter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 23 Apr 2021 10:39

Allerede forrige uke dukket det opp bilder som skulle viste Nvidias foreløpig uannonserte grafikkort RTX 3080 Ti på vei gjennom postsystemet mot USA. Da i form av modeller fra partnerprodusenten MSI. Trolig er det snakk om tidlige «samples» for feilsøking, eller kort beregnet for anmeldere, som ofte får nye grafikkort før de blir allment tilgjengelig.

Bildet, som dukket opp forrige uke, skal vise RTX 3080 Ti-modeller på vei til USA. Videocardz.

Nå er det imidlertid ikke bare disse bildene som forteller oss at et RTX 3080 Ti er i ferd med å nærme seg en lansering. Nettstedet Videocardz har nemlig lagt ut et bilde som viser grafikkbrikken som ligger til grunn for kortet, kalt «GA102–225».

I tillegg kan de, takket være en skjermdump sendt til dem fra en kilde med tidlig tilgang på kortet, avsløre flere spesifikasjoner.

Får halvparten av minnet til storebroren

Ifølge informasjonen får RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X-minne, som er halvparten av hva storebroren RTX 3090 skilter med. Sistnevnte fikk kritikk da det ble lansert fordi den absurde minnemengden i hovedsak bare var med på å drive opp prisen for kortet. Selv 12 GB minne, som RTX 3080 Ti vil få, er mer enn nok selv for spilling i høy oppløsning som 4K.

Av øvrige spesifikasjoner ser vi at RTX 3080 Ti bør bli bare litt svakere enn RTX 3090, med omtrent 2,44 prosent færre shadingprosessorer (CUDA-kjerner), strålesporingkjerner og AI-kjerner (Tensor-kjerner).

Både grafikkbrikken og videominnet er klokket marginalt lavere enn RTX 3090, men sjansen er stor for at man med overklokking kan hente inn igjen mye av ytelsen som er tapt her.

Se alle de lekkede, og estimerte spesifikasjonene, nederst i saken.

Ventes i mai

RTX 3080 Ti ventes nå å bli lansert i mai.

Prisen er ukjent, men bør naturlig nok legge seg mellom søsknene RTX 3080 og RTX 3090.

Du må uansett belage deg på at kortet blir svært vanskelig å få tak i, og at ingen butikker vil legge seg på prisen Nvidia annonserer ved lanseringen.

Siden i høst har grafikkort blitt solgt for langt høyere summer enn lanseringsprisene, ettersom det er ekstremt stor etterspørsel og få produkter på markedet.

Mining-resultatene lekket

Gitt den siste tidens massive interesse for «mining» er det kanskje ikke så overraskende at noe av det første som lekkes om et nytt kort for tiden er hvor effektivt det er på å utvinne kryptovaluta.

Her viser skjermdumpen Videocardz har fått tilgang på at et riktig justert RTX 3080 Ti utvinner kryptovalutaen Ethereum med en hastighet på 118,9 Mh/s. Det er i praksis like raskt som et RTX 3090.

Dersom kortene vi får kjøpt i butikken senere i vår viser seg å holde denne hastigheten vil det være et stort problem for spillere, ettersom kortene vil fremstå ekstremt attraktive for minere som heller vil tjene penger på dem.

Nvidia er imidlertid ryktet å utstyre RTX 3080 Ti, og øvrige kort i RTX 30-familien, med egne sperrer som skal gjøre dem mindre attraktive for mining. Trolig vil denne sperren være på plass før kortet lanseres. Du kan lese mer om Nvidias angivelige angrepsplaner på minere her.

Dette er de ryktede RTX 3080 Ti-spesifikasjonene

Modell Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3080 Ti Nvidia RTX 3090 Arkitektur Ampere Ampere Ampere Grafikkprosessor GA102-200 GA102-225 GA102-300 Brikkestørrelse 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) Transistorer 28,3 mrd. 28,3 mrd. 28,3 mrd. Shadingenheter 8704 10240* 10 496 Tekstur/rasterenheter 272/96 –/112* 328/112 Strålesporingkjerner 68 (2. gen) 80 (2. gen)* 82 (2. gen) «AI»-kjerner 272 (3. gen) 320 (3. gen)* 328 (3. gen) GPU-boost 1710 MHz 1665 MHz 1695 MHz Minne 10 GB G6X (19 Gb/s) 12 GB G6X (19 Gb/s)* 24 GB G6X (19,5 Gb/s) Minnebåndbredde 760 GB/s (320-bit) 912 GB/s (384-bit)* 936 GB/s (384-bit) Typisk forbruk 320 W (12-pin) 320 W (12-pin)* 350 W (12-pin) Lansert September 2020 Mai 2021* September 2020

* viser at spesifikasjonene er estimater/usikre.

Vi gjør oppmerksom på at Nvidia selv ikke har bekreftet et RTX 3080 Ti.