– Ny Xbox lanseres i august

Forventet å bli et rimeligere alternativ.

Får kommende Series X en lillebror? Microsoft

Ole Henrik Johansen 30 Juni 2020 15:30

Et lekket Microsoft-dokument hinter til at selskapet skal lansere en variant av Xbox i august. Trolig er det snakk om konsollen som har blitt utviklet under kodenavnet «Lockhart», melder Eurogamer .

Mye tyder på at konsollen egentlig skulle vært lansert i juni, men at planene har blitt flyttet til august. Hva det skyldes nevnes ikke, men trolig har den pågående coronapandemien noe med saken å gjøre.

Xbox Series X?

Microsoft har allerede avslørt mye rundt Xbox Series X , som gikk under kodenavnet «Dante». Men i skyggen av denne har de altså etter alle solemerker jobbet med det som spekuleres i å bli hetende Xbox Series S.

Dette vil trolig bli et billigere alternativ, akkurat som dagens Xbox One S er rimeligere alternativ til Xbox One X .

Forskjellen på de to One-modellene er rundt 800 kroner, men hva prisene på Series S blir er fortsatt helt i det blå.

Samme prosessor, men mindre krefter ellers

The Verge hevder å sitte på informasjon som tilsier at den kommende Series S, eller hva den nå ender opp med å hete, skal ha den samme prosessorhastigheten som storebroren.

I tillegg skal maskinen få 7,5 GB med arbeidsminne og 4 teraflops med GPU-ytelse. Til sammenligning så forventes Series X å få 13,5 GB arbeidsminne og en GPU som yter 12 teraflops.

Dermed kan det virke som Series S i få fall sikter seg mer inn på brukere som har en 1080p- eller 1440p-skjerm. Utover dette så er det lite mer som er kjent rundt denne maskinen, annet enn at den trolig også får den nye håndkontrollen.

(Kilde: Eurogamer , The Verge )