Hevder Nvidias nye grafikkort blir 70 prosent raskere

Både Nvidia og AMD ventes å lansere nye grafikkort i høst. Generasjonsforbedringene ser ut til å bli rimelig solide.

Nvidias neste generasjon grafikkort i RTX 40-serien ventes lansert i høst, og ryktebørsen er i ferd med å gå varm i forkant av lanseringen.

Sist ut er den relativt kjente ryktemakeren med Twitter-navnet kopite7kimi, som hevder at AD104-brikken hvis ventes å sitte i RTX 4070 og 4070 Ti i sin kraftigste utgave vil matche ytelsen til dagens aller heftigste Nvidia-kort, RTX 3090 Ti. Det skriver blant andre nettstedet Videocardz.

Mer strøm, mye bedre ytelse

Slik skal de kommende mellomklassekortene i RTX 40-serien bli like spreke som dagens råeste entusiastkort, som har har kostet i overkant av 20.000 kroner denne generasjonen.

Kortene i RTX 4070-familien skal angivelig by på inntil 7680 CUDA-kjerner og en 192-bit bred minnebuss. Ifølge kopite7kimi skal kortene også ha med seg 12 GB GDDR6X-minne. Dagens toppkort, 3090 Ti, har til sammenlikning 10.752 CUDA-kjerner og 24 GB minne.

RTX 4070 Ti skal etter ryktene ha et strømforbruk (TDP) på inntil 400 watt, noe som er drøye 100 watt mer enn RTX 3070 Ti. Det ligger med andre ord an til at vi får betydelig bedre ytelse på bekostning av signifikant høyere strømforbruk.

Sammenliknet med RTX 3090 Ti vil imidlertid strømforbruket være hakket lavere - 400 mot 450 watt.

Nesten 70 prosent høyere ytelse

kopite7kimi slapp forrige uke også estimater for ytelse i benchmark-programmet 3DMark Time Spy Extreme, hvor han mente at RTX 4090 ville nå solide 19.000 poeng.

Det vil i tilfelle være en forbedring på nesten 70 prosent fra 3090 Ti, som vanligvis ligger et sted over 11.000 poeng i samme test.

Det vil i tilfelle være en ganske voldsom generasjonsforbedring, selv om det bare er snakk om én enkelt test. Forrige gang vi målte hele 70 prosent høyere ytelse fra én generasjon til en annen, var da Nvidia lanserte sin GTX 10-serie tilbake i 2016.

Tilsvarende tall for RTX 4080 vil være 15.000 poeng, og for RTX 4070 rundt 10.000, hevdes det videre. Lekkeren, som tidligere har vist seg rimelig nøyaktig i sine spådommer, understreker riktignok at han er litt usikre på tallene, utenom for RTX 4090. Han understreket også at 19.000-tallet er ganske konservativt, og at en overklokket versjon burde kunne nå over 20.000 poeng.

Kun RTX 4090 i år?

For RTX 4090, som bruker den kraftigere AD102-kretsen, ventes det 16.384 CUDA-kjerner, 24 GB GDDRX-minne og en 384-bit bred minnebuss med samlet minnebåndbredde på 21 Gbit/s. Her ventes en TDP på rundt 450 watt, med 600 watt for en eventuell enda kraftigere RTX 4090Ti-modell - og enda mer enn det om det kommer en «Titan»-versjon senere.

Flere lekkere og ryktemakere har også pekt i retning av at RTX 4090 kan bli det eneste kortet i RTX 40-serien som ligger an til å bli lansert i år, med RTX 4070 og RTX 4080 på et senere tidspunkt.

Nvidia skal ifølge en tidligere rapport fra Digitimes ha ønsket å redusere ordrene fra brikkeprodusenten TSMC takket være en overflod av RTX 30-kort på markedet, noe som igjen skal skyldes at markedet for kryptograving har falt markant.

Det skal TSMC ha sagt nei til, så resultatet ligger an til å bli en utsettelse for deler av RTX 40-lanseringen for å unngå å bli sittende med et voldsomt antall usolgte RTX 30-kort.

Ryktene har uansett pekt på en lansering i september, så vi er ikke veldig langt unna å se fasiten.

Også Nvidias erkerival AMD planlegger angivelig å lansere nye grafikkort i løpet av årets siste halvdel. Da i form av RX 7000-serien, som ifølge ryktene også skal være langt raskere enn dagens RX 6000-serie, og ikke fullt så energikrevende som Nvidias kommende grafikkort.

