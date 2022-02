Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Bloomberg: Nye Macer er på vei

Med enda heftigere ytelse fra M2-brikker.

Nye Macer med M2-brikker kan stå på programmet tidlig i mars. Det samme gjør antageligvis fornyet iPhone SE og iPad Air.

Om drøye to uker er det ventet at Apple vil ha en større lansering. Det har gått flere rykter omkring Apples sedvanlige «vårslipp». Blant dem er en lett fornyet iPhone SE med 5G-støtte, men også nye Macer er på vei, om vi skal tro Bloombergs Mark Gurman i nyhetsbrevet PowerOn.

Han hevder at vi allerede nå får se andre generasjon av Apples prosessorer. I dag er det M1-brikkene som har høstet lovord for ytelse og batteritid i bærbare Macer. Men Gurman venter at de eldste M1-utstyrte Macene nå vil få en oppdatering til M2-brikker. Det gjelder 13-tommeren av MacBook Pro og MacBook Air – der sistnevnte også skal få ny design, ifølge Gurman.

Kommer det en stor iMac med M1?

En annen maskin både Gurman og ryktebørsen venter på er en iMac Pro. Apple kuttet ut flaggskipet sitt blant iMacene i mars i fjor, og utvalget iMacer er uvanlig spredt til Apple å være for tiden. Du kan kjøpe en fargerik iMac 24-tommer med Apple M1-brikke inni, eller hvis du vil ha større skjerm kan du kjøpe en aldrende 27-tommer med Intel-prosessor til mange flere penger. Den svarte Pro-modellen er altså borte, enn så lenge.

Både Gurman og Macrumors venter nye utgaver av 27-tommeren, og en Pro-modell. Her sier ryktene at det vil bli M1 Pro eller M1 Max under panseret, og potensielt også en skjerm med MiniLED-teknologi for maksimal lysstyrke. Designmessig kan de «vanlige» iMacene bli tilgjengelige i en haug farger, akkurat slik dagens 24-tommere er, mens du antakelig får kjøpe iMac Pro i den fargen du vil så lenge den er svart.

Både rask 120-hertz Pro Motion-teknologi som gjør skjermen mer behagelig å bruke og FaceID for rask opplåsing har blitt ryktet. Per dags dato har ingen av Apples datamaskiner FaceID – i den grad de har biometriske låsemuligheter har de fingerleser, også kjent som TouchID i Apple-universet.

Mac Pro som er halvparten så stor

Gurman mener at det er sannsynlig at vi får se minst én fornyet Mac nå i mars, mens han mener at Tim Cook og co. skal lade opp til en ny lansering i mai eller juni. Typisk er det rundt juni Apple har utviklerkonferansen sin, WWDC. Så det er også et hendig tidspunkt å lansere maskinvare. Spesielt dersom programvare som drar nytte av den maskinvaren på ulike vis er på vei.

En annen Mac det ventes intenst på er en potensiell ny Mac Pro med Apple-prosessorer i. Dagens Mac Pro ble fornyet under WWDC i 2019, altså for snart tre år siden. Den svinedyre datamaskinen med design som minnet om et rivjern erstattet den gang «søplebøtta», altså den runde, svarte Mac Proen fra 2014.

Kommer det en ny Mac Pro nå vil det altså ha gått vesentlig kortere tid enn mellom oppdateringene sist gang – men omstendighetene er også spesielle; sist Mac Pro ble oppdatert ble det ikke byttet arkitektur.

Ryktene vil ha det til at den nye Mac Pro kan bli halvparten så stor som dagens. Dagens er et godt gammaldags fullstørrelses datamaskintårn og ikke akkurat en kompakt historie.

iPhone SE, til høyre i bildet, kan komme med 5G-støtte.

«Kjedelig» ny iPhone

Det som derimot er en kompakt historie er Mac Mini, som Gurman også forventer vil bli fornyet med M2-prosessor etter å ha vært blant de første maskinene ut med M1. Også Mac Mini er blant maskinene Apple har hatt en svært ujevn oppdateringssyklus for, så det er ikke lett å si noe sikkert om akkurat når det er sannsynlig at den burde ha en oppdatering uansett.

Ved siden av disse maskinene er det altså en oppdatert iPhone SE som er ventet å utgjøre en viktig del av lanseringen. Derom sier ryktene at lite vil bli nytt foruten én viktig ting.

Det var snakk om en iPhone SE Plus, som enkelte antok ville være en større iPhone SE, siden tidligere Plus-telefoner har hatt større skjerm. Nå virker ryktebørsen å ha blitt enig om at plussen rett og slett betyr 5G, mens «neste iPhone SE», som regel omtalt som iPhone SE3 ikke vil komme før 2024, og antageligvis får iPhone XR-designen når den tid kommer.

Men det blir altså neppe i år.

Usikkerhet om iPad Air med OLED

Det har vært spekulert i om femte generasjon iPad Air vil få OLED-skjerm. I dag er den mest kjente OLED-baserte nettbrettserien Samsungs Galaxy Tab S-serie. Her har rykteveteranen Ming Chi Kuo først hevdet at det ville komme en OLED-basert iPad Air i løpet av 2022, men siden fortalt at det neppe ville skje siden pris og ytelse ikke ville stemme med Apples ønsker.

Dermed er potensielt både en større iPad- og iPhone-oppgradering utsatt.

Kraftigere maskinvare på innsiden blir i stedet den største oppdateringen i en ny iPad Air, hevdes det. Samtidig som «hvor kraftig?» visstnok også er et spørsmål om tilgjengelighet. Slik det er for mye elektronikk for tiden.