Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nettsted: MacBook Air kommer 15. juli

Hevder å vite når den totaloverhalte Macen kommer.

MacBook Air.

Anders Brattensborg Smedsrud 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Det største Apple annonserte på sin utviklerkonferanse tidligere i juni var nye MacBook Air. Apple har så langt bare fortalt at den vil slippes «i juli».

Nå hevder nettstedet MacRumors, som føler selskapet tett, å vite at maskinen blir tilgjengelig i butikk fredag 15. juli. Den skal også være mulig å forhåndsbestille nøyaktig én uke tidligere, fra fredag 8. juli.

Apple MacBook Air (2022) annonse Sjekk prisen

«Alt» blir nytt

Årets MacBook Air blir en større oppdatering. Ikke bare får den en ny og raskere Apple-utviklet prosessor, kalt M2, men den får også et helt nytt design.

Sammenlignet med M1, som har gjort det svært godt i våre ytelsestester, skal M2-prosessoren by på 18 prosent høyere CPU-ytelse og 35 prosent raskere grafikkytelse. Prosessoren skal også gjøre maskinen mer energieffektiv, og ifølge Apple skal den holde inntil 18 timer på en lading. Det hevdet de imidlertid også for forgjengeren, som ikke nådde like langt i vår test.

Maskinen vil fortsatt være vifteløs, noe som skiller den fra en MacBook Pro som bruker aktiv kjøling for å oppnå litt høyere ytelse.

Det nye designet kommer i flere nye heldekkende farger, som matt sort, «stjerneskinn»-gull, stemmargrå og sølv. Hele maskinen er krympet slik at den er 20 prosent mindre enn før og bare veier én kilogram. Tykkelsen er på 11,3 millimeter, ned fra 16,1 millimeter

Air får også den Magsafe-laderen som holder seg fast i ladeporten med magneter, men som gir slipp hvis du skulle skumpe borti den med armen eller beinet.

Skjermen blir 0,3 tommer større slik at den nå måler 13,6 tommer, og blir mer lyssterk enn dagens. Den får imidlertid en «busslomme» med plass til et Full HD-kamera.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Høyere pris for ny modell

MacBook Air med M2-prosessor og 256GB lagring starter på 16.000 kroner, noe som er en kraftig økning fra forrige generasjon med M1-prosessor som begynte på i underkant av 13.000 kroner for halvannet år siden. Maskinen leveres i utgangspunktet bare med 8GB minne, men kan tilpasses med inntil 16 GB på Apples nettsider. Både ekstra minne og ekstra diskplass koster 2500 kroner hver å oppgradere.

Apple vil fortsette å selge dagens versjon av MacBook Air med M1-brikke, som for øvrig var en maskin vi like veldig godt da vi teste den. Den selges i skrivende stund for omtrent 12.500 kroner.

Vi vil teste nye MacBook Air så raskt det lar seg gjøre.