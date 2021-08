Hevder iPhone 13 vil la deg kunne filme i portrettmodus

Vil komme med en rekke forbedringer på kamera.

Uskarp bakgrunn - nå også i videomodus. Niklas Plikk, Tek.no

David Johansen Auby 10 Aug 2021 16:03

Ifølge Bloomberg-skribent og velkjent Apple-lekker Mark Gurman vil iPhone 13 komme med en rekke nye forbedringer , og da spesielt knyttet til kamera.

På Apples nye modell vil det blant annet bli mulig å kunne filme i portrettmodus, noe som per i dag kun er tilgjengelig for vanlige bilder. Dermed vil du kunne få den etter hvert så kjente «bokeh»-effekten - der bakgrunnen forblir uskarp slik at objektet i forgrunnen løftes bedre frem - også i video.

Her er det også verdt å nevne at iOS 15 vil gi FaceTime mulighet til å streame i portrettmodus på enheter som støtter dette.

Den nye portrettmodusen vil etter sigende bli hetende «Cinematic video» og vil ha de samme funksjonene som når man tar vanlige bilder - inkludert den nevnte bokeh-effekten.

Avansert videofunksjon på Pro-modellene

I tillegg til dette vil iPhone 13 komme med såkalt ProRes-funksjon som vil la brukeren kunne filme i et format med høyere bitrate samt gi flere muligheter for redigering i etterkant. Dette kan for øvrig sammenlignes med foto-funksjonen ProRaw, som kun er tilgjengelig på de litt mer eksklusive modellene iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max .

Ryktene sier nemlig at den nye ProRes-funksjonen i likhet med ProRaw kun vil være tilgjengelig på Pro-modellene.

Skal bruke AI for å forbedre bilder

Også på bildesiden vil iPhone 13 komme med ny funksjonalitet. Her trekker Gurman spesielt frem muligheten for å kunne endre på bilder ved hjelp av kunstig intelligens. Der man på tidligere modeller kun har hatt muligheten til å legge et filter på hele bildet, vil man med ny teknologi kunne endre på fargenivåer samtidig som hvitfargen holdes nøytral.

Fra før av er det kjent at iPhone 13 sannsynligvis kommer med en raskere A15-brikke og 120 Hz oppdateringsfrekvens på skjermen. I tillegg vil den nye modellen, slik vi har skrevet om tidligere, komme med en funksjon der skjermen (eller deler av den) alltid kan være påslått.