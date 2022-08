Hevder dette skal være designet på neste iPad

Neste iPad ser ut til å få en designendring som bringer den i

Apple ser ut til å endre på utformingen på sin rimeligste iPad, skal vi tro nye modeller nettstedet MySmartPrice har fått fatt i.

I forkant av mobil- og nettbrettlanseringer er det ofte slik at produsenter av tilbehør får tilsendt skisser av både eksteriør og dimensjoner fra produsenten.

Det skjer slik at de skal kunne sette i gang utvikling og produksjon av eksempelvis bærevesker, omslag og annet, og det er fra en slik aktør nettstedet hevder å ha fått såkalte CAD-tegninger av den neste versjonen av iPad.

Designendring på vei

Tegningene viser et splitter nytt design som minner mer om den litt mer firkantige estetikken Apple har gått for både på iPhone og øvrige iPader i de nylige generasjonene. Ellers ser det ut til at hjemknappen består, og at også 10. generasjons iPad får kun ett kamera på baksiden - men til gjengjeld en ny LED-blits, noe dagens versjon ikke har.

Om tegningene stemmer betyr det også at iPad får en liten kamerahump på baksiden, som er en endring fra i dag. Ut fra tegningene kan det også se ut som om brettet får en oppgradering på høyttalerfronten, siden det er høyttaleråpninger både over og under skjermen. Om MySmartPrices dimensjoner stemmer, blir brettet noe bredere enn i dag, men også tynnere.

En ting tegningene ikke sier noe om er hvorvidt Apple endelig har bestemt seg for å gå over til USB-C-lading også på den rimeligste iPaden, slik de har for alle de øvrige iPad-modellene. Dimensjonene på ladeporten kan nemlig passe for både USB-C og Lightning.

Dagens iPad-design.

Spådde USB-C-bytte

Den ferskeste spådommen om iPad-spesifikasjonene kom fra 9to5Mac i juni, som hevdet å ha anonyme kilder internt i Apple som fortalte at Lightning nettopp ville bli byttet ut med USB-C. Ellers er det spådd at iPad får en oppgradering på prosessorfronten, fra A13 til A14 Bionic - det samme som sitter i både forrigegenerasjons iPad Air og i iPhone 12-serien.

9to5Mac spådde også en oppgradering i skjermstørrelse, fra dagens 10,2 til 10,5 eller så mye som 10,9 tommer. En endring i skjermstørrelse ble også spådd av Display Supply Chain Consultants tidligere i år.

Apple har lansert de tre siste iPad-generasjonene sine midt i september, og tirsdag har pleid å være dagen. Enkelte peker derfor på 13. september som en mulig lanseringsdato - muligens sammen med iPhone 14. Som vanlig er det greit å være oppmerksom på at Apple ikke har kommentert verken design eller lanseringsdato, og at opplysningene ikke er bekreftet.