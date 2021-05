iOS-kode kan tyde på at Apple Music får bedre lydkvalitet

Apple Music HiFi?

Er hifi-kvalitet på vei til Apple Music? Ja, kan iOS-kode tyde på. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 3 Mai 2021 08:03

Kodesnutter i Music-appen i den første betaversjonen for iOS 14.6 peker i retning av at Apple jobber med å innføre nye lydstandarder i tjenesten. Det skriver 9to5Mac.

I betaversjonen fant de kode som spesifikt nevnte «Dolby Atmos», «Dolby Audio» og «Lossless». I betaversjon to var disse ordene fjernet, bemerker nettstedet, som de tyder til at det er noe nytt på gang. Lossless kan oversettes til tapsfri, og i musikkverdenen betyr det gjerne musikk i CD-kvalitet fremfor den komprimerte lyden strømmetjenestene vanligvis tilbyr.

Rett i hælene på Spotify

Apple Music har så langt ikke hatt noen «hifi»-kvalitet å tilby lytterne, slik Tidal lenge har hatt og Spotify nylig varslet at ville komme senere i år . Apple Music har så langt kun tilbudt låter i 256 kbps med AAC-kodeken, mot inntil 320 kbps hos Spotify.

Tidal tilbyr også inntil 320 kbps AAC for vanlige lyttere, mens Tidal HiFi-abonnenter kan få inntil 1411 kbps i FLAC-format. I tillegg kommer den såkalte «Masters»-kvaliteten som tilbys for utvalgte låter og albumer og byr på inntil 9216 kbps (og i inntil 96 kHz). Masters-låtene kommer i MQA-format, som krever eget utstyr for full utnyttelse.

Samme pris som i dag?

9to5Macs oppdagelse kom etter at musikknettstedet Hits Daily Double publiserte en sak om at deres kilder i platebransjen hevdet at Apple var i ferd med å lansere nettopp en ny strømmekvalitet i Apple Music.

Ifølge disse skal prisen for denne være den samme som i dag, nemlig 10 dollar i måneden (99 kroner i Norge), som i tilfelle vil bety at Apple kaster seg inn i kampen om spesielt lyd-opptatte kunder for lavere pris enn konkurrentene.

Apple Music er allerede rimeligere enn Spotify (119 kr/mnd), og det er ventet at tilgang til hifi-kvalitet der vil koste enda mer. Tidal tar også 99 kr/mnd for vanlig kvalitet, mens Tidal HiFi koster det doble - 199 kr/mnd.

Nye Airpods

Hits Daily Double hevder også at lanseringen av bedre lydkvalitet i Apple Music skal skje samtidig som lanseringen av tredjegenerasjons AirPods. Ifølge nettstedet skal lanseringen være noen uker unna.

9to5Mac noterer på sin side at Apple har sagt at betalte abonnementer i Podcast-appen skal komme i mai og være en del av iOS 14.6, som de mener peker i retning av at Hits Daily Double har rett.