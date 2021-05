Er dette Googles første mobilprosessor?

«Whitechapel» hinter om at neste Pixel-telefon får Google-designet brikke.

Torstein Norum Bugge 6 Mai 2021 08:23

Det er en stadig sterkere trend at mobil- og datamaskinprodusenter utstyrer dingsene sine med egenproduserte prosessorer og grafikkbrikker, som Apple med sin M1-brikke . Nå melder PhoneArena om at dette også kan være tilfelle for Googles neste mobiltelefoner, og at brikken som skal være hjertet i det hele har blitt lekket.

«Whitechapel» skal være kodenavnet på brikken, dersom et bilde lastet opp fra en Google-ansatt er korrekt. Det er XDADevelopers som fikk tak i bildet, der en kommentar også viser en henvisning til «P21», noe nettstedet tolker som «Pixel 21» (sannsynligvis med henvisning til inneværende år).

Det er med andre ord sannsynlig at sammenstillingen av «Whitechapel», som også nevnes i bildet, og «P21», betyr at Google utvikler en egen brikke for årets Pixel-telefon. Telefonen får sannsynligvis navnet Pixel 6, med ulike utskudd med varianter over dette samme navnet. Det er også sannsynlig at det vil bli ulike varianter av Whitechapel, gitt at det nevnes en «GS101» (sannsynligvis «Google Silicon 101») i konstellasjon med brikkenavnet.

Dette bildet ble lekket fra Google. XDADevelopers

Produseres i samarbeid med Samsung

Brikken er altså ikke offisielt lansert enda, men det virker å være en slags konsensus på ryktemølla om at bildet mer eller mindre bekrefter GS101s eksistens og planlagte bruk i neste Pixel-telefon. Videre hevdes det at den vil produseres i samarbeid med Samsung, på koreanernes nye 5 nm-prosess.

Fra før har både Apple, Samsung og Huawei allerede mer eller mindre gått over til å bruke egenprodusert og -designet maskinvare i telefonene sine, og på datamaskinfronten ser vi samme trend.

Å bruke egen maskinvare gir langt bedre muligheter for å optimalisere programvaren også, og gi store gevinster i både ytelse, pris og effektivitet. Det er med andre ord ikke overraskende at Google også ønsker å være med på denne utviklingen. Og gitt Googles størrelse er de ett av selskapene i verden med best forutsetninger for å klare nettopp dette.