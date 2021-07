– AirPods 3 på vei i produksjon

AirPods 2 ser fullstendig ut som originalene. Det er på innsiden du finner en oppdatert prosessor, nyere Bluetooth og lenger taletid. Nå er det kanskje på tide med en tredje generasjon av proppene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 21 Juli 2021 10:19

Apples trådløse AirPods-propper har hatt en forholdsvis lang klassereise, fra latterliggjørende sammenlikninger med tannbørster hengende fra ørene i 2016 til trenddingsene de har vært de siste to-tre årene. Nå er tredje generasjon av proppene på vei i produksjon, om vi skal tro kildene til en børsrapport fra Nikkei-indeksen i Japan.

Appleinsider har funnet omtale av Apples kommende produkter i rapporten, og AirPods 3 skal i produksjon fra nå i august. Videre sies det at også nye MacBook Pro-modeller går i produksjon, i tillegg til de neste iPhone-modellene. For sistnevnte er produksjonsstart i løpet av sommeren rutine - all den stund det lanseres nye iPhoner rundtom september hvert eneste år.

AirPods Pro er de tettende variantene av helt trådløse ørepropper i Apples univers. Niklas Plikk, Tek.no

Tre typer AirPods i utvalget

Ryktene omkring Apples øreplugger har svirret i lengre tid, slik de gjerne gjør rundt alle Apple-produkter. Analytikeren Ming-Chi Kuo, som i årevis har fungert som spåmann før eplelanseringer, forventet et slipp som aldri kom i mars, men om ørepluggene går i kverna sammen med neste generasjons iPhoner kan det hende produktene også blir lansert sammen nå på sensommeren.

Per dags dato har Apple tre hodetelefonsett under helt eget merke, og en rad av ulike varianter under Beats-merkevaren. Deres egne er AirPods, AirPods Pro og AirPods Max. Sistnevnte er et sett store hodetelefoner som dekker over ørene, mens de to mindre er «klassikeren» og de litt nyere pluggene som sperrer øregangen helt med gummiputer.

Kosmetisk nesten som i dag

AirPodsene som er på vei skal likne mye på de som har vært tidligere, men med små endringer i designen, så som kortere «pinner» som skal henge ut av ørene.

Dagens AirPods 2 er kosmetisk helt like sine forgjengere, men har nyere teknologi på innsiden. Da de kom i 2019 fikk de oppdatert prosessor for bruk med taleassistenten Siri og Bluetooth 5.0-støtte.

De to mest merkbare endringene var nok imidlertid bedre batteritid og muligheten til å velge et ladedeksel med trådløs lading.

Tapsfristøtte på vei?

Det har vært knyttet noe usikkerhet til om AirPods Pro-serien ville erstatte de gamle AirPods-modellene, eller leve og lanseres side om side med de mer åpne originalene. En eventuell lansering av vanlige AirPods nå kan gravlegge de spekulasjonene for godt.

Hvis man skal driste seg til spekulasjoner utover de antatte kosmetiske endringene kan det være et greit tips å følge med på om AirPods 3 vil støtte tapsfri lyd. Ingen av dagens AirPod-produkter støtter Bluetooth-variantene som gir tapsfri, eller tilnærmet tapsfri, lyd. Det til tross for at Apple har oppgradert musikktjenesten sin med «Lossless»-kvalitet nylig - noe også Spotify har lovet.

Det vil se litt pussig ut om Apple skal markedsføre nye iPhoner og en oppusset, tapsfri, musikktjeneste i høst - uten ett eneste sett tilbehør som støtter de nye funksjonene fullt ut.