Lekket: Dette skal være nye Galaxy Flip 5

Ser ut som ytterskjermen blir betydelig større.

Ole Henrik Johansen 20. juni 2023, 07:41

Samsung skal etter planen ha en lansering i Seoul neste måned. Og det er mest trolig nye brettbare mobiler som skal lanseres. Galaxy Flip 5 er ventet å bli en av disse, og nå har nettstedet MySmartPrice lekket et bilde som avslører en viktig detalj ved den nye mobilen.

Om bildene viser seg å holde vann, vil i så fall Galaxy Flip 5 få en betydelig større ytterskjerm enn hva dagens Flip 4-modell har.

Tanken bak en større skjerm kan være flere. Blant annet vil det bli enklere å ta bedre selfiebilder med hovedkamera på telefonen – siden du kan se deg selv i ytterskjermen som er plassert rett under kamera. Men det kan også få negative konsekvenser for batteritiden.

Konkurranse fra Motorola

Selv om dagens Flip 4-modell fortsatt er blant de aller beste brettemobilene vi har testet, har den nylig blitt danket ut av Motorola Razr 40 Ultra. Og det er nok denne Flip 5 nå rustes opp til å måle krefter med.

For Galaxy Flip 4 har også en ok ytterskjerm på 1,9 tommer, men sammenlignet med Razr 40 Ultra sin skjerm på 3,6 tommer, blir forskjellen likevel betydelig.

Ser vi på bildene, virker det som Galaxy Flip 5 får en skjerm som kan matche den Motorola har tatt i bruk på sin brettemobil. Men enn så lenge er det altså bare dette lekkede bildet man har å forholde seg til, så vi vet ikke eksakt størrelsen eller kvaliteten på denne skjermen.

Fra før tror man at Flip 5 og Fold 5 vil få det samme kraftige brikkesettet som dagens S23 Ultra har, samt at hengslet skal bli mer kompakt og gi mindre «brett» i skjermen. Men det endelige svaret får vi altså når lanseringen finner sted. Men for vi liker at det nå ser ut til å bli en kamp mellom flere produsenter om å lage stadig bedre brettemobiler.

(Kilde: The Verge)

