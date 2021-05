Avis: – Ny Switch i høst

Får angivelig større OLED-skjerm og bedre grafikk på 4K-TV-er.

Det går ikke lang tid mellom hver gang det dukker opp rykter om Nintendos ekstremt populære Switch, konsollen som både kan kobles til TV og brukes som håndholdt.

Selv om alle detaljene ikke nødvendigvis stemmer, ender ryktene ofte med å bli en realitet . Selv i tilfellene Nintendo går ut og benektet dem offentlig .

Det har nå gått et par år siden Nintendo sist oppdaterte den originale Switch med bedre batteri, og lanserte en rimeligere og mer kompakt, håndholdt lillebror.

Med tanke på tiden som har gått kom det ikke som en overraskelse da Bloomberg tidligere i år hevdet at enda en ny utgave var på vei, denne gang med en OLED-skjerm .

Nå skal avisen ha gravd frem flere detaljer.

Kan slippes i september

I en artikkel hevder de Nintendo starter produksjonen av OLED-versjonen av Switch i juli. Slik skal den oppdaterte konsollen være klar for butikk mellom september og oktober en gang. Avisen skriver at prisen trolig blir høyere enn for dagens Switch, og at nykommeren skal selges sammen med Switch Lite.

Nintendo har avvist å kommenteres Bloombergs sak.

Bloomberg hevder Nintendo skal ha planer om å offentliggjøre konsollen før spillmessen E3 går av stabelen 12. juni.

Først da får vi eventuelt all informasjonen, men skal vi tro Bloomberg vil OLED-panelet til nykommeren være 7 tommer stort. OLED-panelet kan blant annet vise langt dypere sortnivåer og høyere kontrast enn dagens Switch med sitt 6,2-tommers LCD-panel.

Får bedre grafikk

Den nye Switchen ventes å få oppgradert maskinvare fra Nvidia, med støtte for deres intelligente «oppskaleringsteknikk» DLSS. Denne teknikken, som foreløpig er forbehold PC-spillere med grafikkort fra Nvidia, skal forbedre grafikken når konsollen kobles til høyoppløste 4K-TV-er.

Switch støtter seg fremdeles på Nvidias Tegra X1-brikke fra 2015. I årene som har gått siden har det blitt mulig å lage nye brikker av samme type som er langt kraftigere og mer strømgjerrige.

Advarer om mangel på konsoller

Som følge av helt ekstrem etterspørsel fra alt fra data- og mobilindustrien til bilindustrien, opplever verden mangel på databrikker for tiden. Nintendo skal likevel være sikre på å få mange nye konsoller ut i butikk i år fordi de vil være basert på en ny versjon av Tegra-brikken. Denne, samt andre deler de bruker i produksjonen av Switch, skal det være få andre selskaper som etterspør.

Noen usikkerhetsmomenter skal likevel være det nye OLED-panelet, samt blåtannbrikker Nintendo utstyrer Switch-konsollene med.

Kilder Bloomberg har snakket med advarer likevel om at det ikke er gitt at Nintendo vil klare å mette alle som kan være interesserte i en oppdatert Switch.

Snuser på salgsrekord

Nylig ble det kjent at Nintendo har solgt nesten 85 millioner eksemplarer av sin Switch. Konsollen har dermed klatret forbi deres Game Boy Advance, og til og med begynt å snuse på Nintendo Wii sine 101,63 millioner solgte eksemplarer.

Konkurrentene Sony og Microsoft lanserte sine nye stuekonsoller på tampen av fjoråret. Disse har imidlertid vært ekstremt vanskelige å få tak i siden. Enkelte nettbutikker har fremdeles ventelister som strekker seg helt frem mot årsslutt , og de fleste har slått av muligheten til å reservere en konsoll helt.

