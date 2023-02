Vil la Windows 11 overta kontrollen over RGB-belysningen

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Tastatur, mus, minne, vifter, hovedkort, grafikkort – ja, nesten alt av utstyr og PC-komponenter er i dag utstyrt med en eller annen form for belysning. Det betyr også et sammensurium av tredjeparts programvare for å styre slikt som farger og mønstre.

Men i teorien er det ikke noe i veien for at operativsystemet selv kan ta en slik oppgave, og dersom Twitter-brukeren Albacore ikke er helt på viddene, er det nettopp dette Microsoft er i ferd med å lage en løsning for i Windows 11.

Hvis dette stemmer, betyr det at du kan slippe å måtte installere en egen programvare fra aktører som Logitech, Razer, NZXT, Corsair, AMD og andre for å kontrollere alle de forskjellige lysende enhetene dine. I stedet vil de kunne konfigureres gjennom Windows’ eget grensesnitt.

Og skulle vi gjette på noe, vil noe slikt også kunne sørge for bedre matching og synkronisering av RGB-lys.

I skjermbildene Albacore har lagt med har vi i det minste mulighet for å justere lysstyrke, effekter, hastighet og farge – og et valg for å matche lysene mot operativsystemets farger.

Ingenting er sikkert

Som ting er med uferdig programvare er det slett ikke sikkert at dette finner veien til en «ferdig» utgave av Windows 11. Men utviklere liker å prøve nye ting, og selv om Microsoft ikke har sagt noe offisielt er det normalt å jobbe med nye moduler som fort kan bli med i fremtidig oppdatering.

Det ryktes også at Microsoft flikker rundt på en rekke nye funksjoner for en større oppdatering senere i år. Kanskje er det nettopp ting som dette som kan få lokket flere over til selskapets nyeste operativsystem.