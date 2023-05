Reuters: Samsung skal kjøpe store OLED-paneler av LG

I tillegg til at de allerede satser tungt på QLED og QD OLED.

Ole Henrik Johansen 16. mai 2023, 15:06 Lagre Lagre artikkel

Samsung skal kjøpe hele 10 millioner store OLED-paneler av LG Display de kommende årene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Hittil har disse panelene vært hovedkonkurrenten til de to teknologiene Samsung allerede satser på. Men nå kan det virke som teknologikjempen ønsker å utvide sortimentet sitt med paneler fra erkerivalen.

Men dette er heller ikke første gangen vi hører om tilsvarende planer. Allerede for et par år siden var det mange som hevdet at nettopp OLED-panelene til LG var i ferd med å finne veien inn i Samsung sine flatskjermer. Uten at det viste seg å stemme.

Flere OLED-teknologier samtidig?

Dersom det viser seg å være reelt, så skal det angivelig dreie seg om paneler som er i størrelsen 77 og 83 tommer. Det vil i så fall bety at Samsung kan komme til å selge TV-er med to ulike OLED-teknologier side om side.

For allerede tidligere i år lanserte den koreanske giganten en 77 tommer med andre generasjon QD-OLED, altså en OLED-variant der de bruker ørsmå kvanteprikker til å gi fargene og lysstyrken bedre kvalitet. Noe som viste seg å fungere godt da vi testet fjorårets 65-tommer med den første generasjonen av panelet.

LG sine OLED-paneler er basert på hvite dioder som har fargefiltre over seg. Ofte kalles denne teknologioen for «white OLED», og er altså den teknologien som satte OLED på kartet. Og som har gjort at LG i dag er verdens største produsent av nettopp TV-paneler som bruker OLED.

Siden QD-OLED viste seg å være såpass lyssterk i fjor, har de beste white OLED-panelene nå fått en ny teknologi, såkalt MLA (Micro Lens Array), som har gjort at også denne teknologien nå er blitt betydelig mer lyssterk.

Flere teknologier i toppsegmentet

Dersom Samsung legger til LGs white OLED-paneler til TV-er i det øvre segmentet, begynner det å bli en del varianter å velge mellom fra produsenten.

Fra før har vi allerede vært innom QD OLED, som også konkurrenten Sony bruker i flere av sine TV-er. Så har du ikke minst QLED, som frem til i fjor var teknologien Samsung brukte til å konkurrere med nettopp LG sine paneler.

I tillegg lusker såkalt Micro LED i bakgrunnen. Dette er trolig den teknologien vi kommer til å se mer av i fremtiden, men enn så lenge koster det betydelig mer å kjøpe TV-er med denne teknologien sammenlignet med QLED, QD OLED og white OLED.

Så vidt vi vet er det kun vært solgt én 110-tommer med denne teknologien i Norge, hvor vi altså var til stede når beistet til nærmere 1,5 millioner ble heist inn.

Samtidig så har LG tidligere gått ut og sagt at salget av OLED har vært litt trått. Da vil jo trolig 10 millioner flere paneler i en samlet bestilling fra konkurrenten hjelpe på.

Enn så lenge har hverken LG eller Samsung kommentert påstandene til Reuters.

