Lanseringen av Bose QuietComfort 45 ser ut til å nærme seg

Vises frem i enda flere bilder.

Et lekket pressebilde av QC45. Winfuture/Bose

Torstein Norum Bugge 18 Aug 2021 08:12

For snart en måned siden kunne vi melde om at oppfølgeren til Boses svært populære QC35-hodetelefoner så ut til å være på vei, og ville få navnet QC45 (eller «QuietComfort 45»).

Nå melder nettsiden Winfuture om at de har eksklusive bilder og informasjon som viser oss mye mer av produktet.

Bose har tradisjonelt hatt en svært sterk posisjon i markedet for støydempende hodetelefoner, noe det faktum at QC35 har vært med oss i snart fem år (!) uten å bli erstattet, viser. Det vil si, Bose lanserte en svakt endret og forbedret versjon kalt «QC35 II» kort tid etter lanseringen av de originale hodetelefonene, men det var knapt for et «nytt» produkt å regne – noe jo navnet også antydet.

I teknologiforstand er fire-fem år uansett for en liten evighet å regne.

Viser tilsynelatende alle pressebildene

Over kan du se noen av det som presumptivt er pressebilder lekket hos Winfuture.

De nye hodetelefonene skal om lekkasjen er korrekt vise alle pressebildene av produktet, samt også lekke prisen – i alle fall dollarprisen. Den er satt til 329 dollar, som direkte overført til norsk valuta tilsvarer rundt 2.900 kroner, selvfølgelig uten moms.

Med moms blir det drøye 3600 kroner. QC35 II kostet 3990 kroner ved lansering, og koster i dag rundt 2190 kroner. Det er nok lite sannsynlig at et nytt flaggskip vil legge seg under lanseringsprisen av eldre produkter, spesielt gitt at prisene på teknologi generelt sett har økt de siste årene. Hovedkonkurrenten Sony WH-1000XM4 startet også på 3990 kroner, men ser nå ut til å ha gått ned med en tusenlapp.

Bildene vi kan se i denne lekkasjen gir uansett langt større tiltro at det faktisk er snakk om et snart kommende produkt enn den tidligere lekkasjen. Først og fremst fordi dette er profesjonelt produserte bilder av langt høyere kvalitet enn de «mobilkamera-aktige» bildene vi så originalt.

Da kommenterte vi også at det fort kunne være snakk om bilder kun for å illustrere størrelse eller andre relevante egenskaper for FCC, det amerikanske radioutstyr-tilsynet.

Små visuelle endringer fra forrige versjon

Dette skal være etuiet og tilbehøret til QC45. Winfuture/Bose

Designet vi kan se i bildene viser da også svært, svært små endringer fra QC35 til det som etter sigende ser ut til å bli QC45. Det er nye mikrofonplasseringer og også ny USB-variant; nå med USB Type-C. Noe skandaløst ville det uansett vært om et premium-produkt i 2021 kom med noe annet enn dette.

Dette sier selvsagt ingenting om hvilke endringer som kan ha skjedd på innsiden, og Bose har tradisjonelt vært svært konservative på designsiden (foruten sprell som Noise Cancelling Headphones 700 ). Så det er godt mulig at det er snakk om et splitter nytt produkt på innsiden, og at likhetene stopper der plast og metall møter elektronikken.

Ifølge Winfuture skal også disse få aktiv støydemping, som jo også er hele poenget med denne produktserien – men den skal være forbedret fra forrige generasjon. Batteritiden skal være opptil 24 timer med kontinuerlig avspilling, og 15 minutters opplading skal gi 2,5 timer ekstra spilletid. Du kan etter sigende pare opptil to enheter til klokkene samtidig, og bytte sømløst.

Alt dette er selvsagt bare rykter per nå, men det er liten tvil om at Bose har mye å leve opp til. Da de startet å lage hodetelefoner med aktiv støydemping var de omtrent alene i markedet, men i dag er det flust av konkurrenter – og spesielt QC35 har sakket akterut versus nye modeller fra for eksempel Sony og Apple.