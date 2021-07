Hevder neste iPhone får en skjerm som alltid kan være på

En iPhone-skjerm som alltid viser klokkeslett og varslinger? Det skal ifølge ryktene komme på iPhone 13. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 19 Juli 2021 07:38

Neste iPhone får en Apple Watch-aktig funksjon hvor skjermen (eller deler av den) alltid kan være påslått, ifølge det ukentlige Power On-nyhetsbrevet til Mark Gurman hos Bloomberg. Det kan for eksempel brukes til å vise enkel informasjon om varslinger, klokkeslett eller annet, og er også en funksjon en del Android-telefoner har hatt en stund.

Opplysningen er den samme som lekkeren Max Weinbach kom med tidligere i år , og skal skyldes at minst én av årets iPhone-modeller får en såkalt LTPO-skjerm (lavtemperatur-polykrystallinoksid), som også er den samme typen som sitter i Apple Watch.

Gurman i Bloomberg, som vanligvis er treffsikker med sine Apple-spådommer, sier også at Apple endelig vil ta steget opp til 120 Hz oppfriskningsrate på skjermen. Han gjentar også rykter vi har hørt tidligere, som at «busslomma» foran på telefonen vil bli mindre, at videoegenskapene vil bli bedre og at Apple som sedvanlig vil oppgradere til en ny prosessor, denne gang kalt A15.

Også Ming-Chi Kuo har tidligere sagt at Pro-modellene av iPhone vil få LTPO-skjermer og 120 Hz oppfriskningsrate i år. Når så mange av de mest velkjente navnene peker på det samme, har opplysningene en tendens til å stemme, men dette er selvfølgelig fortsatt bare rykter og må derfor tas med den sedvanlige klypen salt.

Ny MacBook Pro i høst

Gurman benytter også ukens nyhetsbrev til å krympe lanseringsvinduet for de kommende MacBook-maskinene med mini LED-skjerm. Ifølge Bloomberg-reporteren skal Apple begynne produksjonen av disse allerede i inneværende kvartal, med lansering en gang mellom september og november.

Mini-LED er en teknologi Apple foreløpig kun har introdusert på den heftigste iPad-modellen , hvor man i praksis bruker et mye mer finmasket baklys til å gi en skjerm med mulighet for svært høy lysstyrke og høyt sort- og kontrastnivå. Ifølge ryktene skal nye de nye MacBook Pro-modellene få et mer «flatt» design som likner på de nye iMac-modellene , og i tillegg en kraftigere M1-brikke med støtte for opptil 64 GB RAM og flere porter, muligens kalt M1X eller til og med M2.

De nye maskinene skal etter sigende komme i 14- og 16-tommersutgaver og vil ifølge ryktene bringe tilbake Apples MagSafe-laderdesign, hvor laderen festes magnetisk til maskinen og derfor vil løsne om du for eksempel snubler i ledningen.