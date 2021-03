Hevder Apple jobber med nyskapende AR-headset

Kjent analytiker forteller om 15 kameraer og lansering neste år.

Bildet viser et Oculus Quest VR-headset. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 9 Mar 2021 08:45

Ifølge den ofte treffsikre Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo i KGI Securities planlegger Apple å lansere et «imponerende utstyrt» AR-headset neste år . Utspillet kommer snart et år etter at Apple kjøpte opp selskapet NextVR som hadde ekspertise på virtuell virkelighet.

AR, eller «utvidet virkelighet», kombinerer virkeligheten med noe virtuelt fremfor å erstatte den helt med datagenererte bilder, som for VR, eller «virtuell virkelighet» flere kjenner fra briller som Oculus Rift og lignende.

AR lar deg se virtuelle gjenstander i den virkelige verden, som kan være nyttig om du lurer på om sofaen du ser på på nettet får plass i stuekroken.

– Får 15 kameraer

Kuo melder blant annet at Apple skal utstyre AR-headsettet sitt med hele 15 kameraer. Åtte av disse skal plasseres rundt på den medfølgende masken som brukeren bærer over ansiktet. Disse kan mate brukeren med levende bilder og gjennom innvendige skjermer la ham se «gjennom» masken som egentlig dekker øynene. Omtrent slik enkelte VR-briller i dag lar deg gjøre dersom du er på vei ut av det oppsatte VR-området, men med langt høyere presisjon og detaljgrad.

I tillegg til disse åtte kameraene i selve masken skal ytterligere seks kamerasensorer fore bæreren med det Kuo bare kaller for «nyskapende biometri». Han går ikke i dybden på dette, men det kan være snakk om alt fra sensorer som leser andres bevegelser i rommet, til sensorer som overvåker dine egne ansiktsuttrykk eller annet.

Til slutt skal ett av kameraene overvåke omgivelsene og hjelpe deg med å unngå å krasje inn i objekter i den virkelige verden mens du har på deg brillene, som vegger, stoler eller personer som passerer deg.

Kan få neste generasjon OLED-skjermer

Lite konkret er kjent om de innvendige skjermene, men ifølge Kuo er det sannsynlig at Apple går for svært høyoppløste paneler med MicroOLED-teknologi. Dette er samme teknologi som benyttes i moderne videobriller og enkelte medisinske skjermer som skal ligge nært på øyet.

Panelene er kompakte, bøybare og kompakte. Andre fordeler med OLED er at panelene har et bunnløst sortnivå og rask responstid, samt svært høy skarphet selv ved lite lys. I tillegg er OLED-paneler ekstremt energigjerrige, og genererer lite varme, noe som kan være en fordel inne i en «lukket» brille tett på ansiktet.

AR-brillen kan få Apples egenutviklede ARM-prosessor og innebygget lagring slik at den kan fungere uten at en iPhone eller Mac er koblet til. Kuo hevder Apples AR-headset kan være i stand til å levere en oppslukende opplevelse som er langt bedre enn allerede eksisterende VR-produkter.

Kuo mener Apple kan prise AR-headsettet til omtrent 1000 dollar.

Jobber også med en AR-brille

I tillegg til det nå ryktede AR-headsettet skal Apple også jobbe med en AR-brille kalt Apple Glass , som har mer til felles med formen og størrelsen til en tradisjonell brille mange bruker for å se bedre. Brillen skal legge datagenerert innhold på toppen av det du ser naturlig uten brillen på deg, og vil således ha en del til felles med Google Glass . AR-brillen skal imidlertid komme på et mye senere tidspunkt.

Apple har ikke kommentert noen av Kuos utspill, og har hverken bekreftet eller avkreftet at de jobber med et AR-headset eller en AR-brille.