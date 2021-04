Neste store iPhone-oppdatering skal temme varslingene

Slipp å bli forstyrret om du trener, jobber eller kjører.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 23 Apr 2021 15:52

Neste uker kommer en mindre oppdatering til iPhone og iPad som styrker personvernet ditt og gjør det lettere for enkelte å låse opp telefonen med munnbind på seg.

Apple jobber imidlertid også med den neste virkelige store iPhone- og iPad-oppdateringen, den som går under navnet iOS- eller iPadOS 15. Den er planlagt vist frem under Apples utviklerforum tidlig i juni og lansert i løpet av høsten, trolig sammen med nye iPhone-modeller.

Allerede nå skal flere av nyhetene i denne store oppdateringen være kjent. Om vi skal tro ryktene, som blant annet nettstedet SlashGear har plukket opp, er det «varslinger» som står i fokus denne gang.

iPhone og iPad får «statuser»

De fleste med en smarttelefon har merket seg at hjemskjermen stadig oftere lyser opp fordi en app vil ha oppmerksomheten vår. Kanskje er det aktivitet i en sosial app, et nyhetsvarsel, eller en app som forteller at det er lenge siden du har drukket vann eller reist deg opp. Den totale summen av varslene har blitt et skikkelig distraksjonsproblem, enn så kjekke de kan være hver for seg.

Fra iOS 15 ser det ut til at Apple vil la oss ta større kontroll over når varslingene får lov til å kalle på oppmerksomheten vår.

Ryktene sier at du får bestemme om varsler skal vekke skjermen, leveres med eller uten lyd og vibrasjon, eller deaktiveres helt mens du sover, jobber, er i butikken, kjører bil, trener eller lignende. Alt skal kunne kontrolleres via nye «statuser» du kan lage og bytte mellom rett fra varslingssenteret og låsskjermen.

Om noen prøver å få tak i deg mens du er opptatt, skal iPhone og iPad bli i stand til å sende dem en melding om at du vil svare dem senere.

Utvider dagens «ikke forstyrr»-modus

iPhone har allerede i dag muligheten til å slå av visse varslinger når du kjører bil og har koblet den til med CarPlay. Den har også muligheten til å deaktivere varslinger innenfor et tidsrom du har angitt, eller manuelt aktivert, som mange bruker når de sover.

Det som blir nytt er altså at det blir mulig å sette opp og veksle mellom en rekke egendefinerte «ikke forstyrr»-statuser som kan tilpasses i mye større grad enn i dag.

Apple lanserte nylig en haug nye produkter:

Les også Her er AirTag - Apples sporingsbrikke

Les også iPad Pro har blitt mye kraftigere

Les også Lanserte helt ny Apple TV