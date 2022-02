Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette vet vi om Samsungs nye S22-telefoner

Nå er det kun to dager til de lanseres.

Galaxy S22 Ultra kan bli en åndelig arvtager til Galaxy Note-serien, med innebygget digital penn.

Samsung skal den 9. februar lansere den nye Galaxy S22-serien. Etter alle solemerker blir det snakk om tre forskjellige utgaver av telefonen, hvor Samsung Galaxy S22 Ultra blir å regne som den absolutte toppmodellen.

Ryktebørsen har allerede kvernet ut mange forventninger til hva de nye mobilene vil være, og flere bilder av det som angivelig viser hvordan de skal se ut har blitt lekket.

Vi har derfor samlet det som virker å være de mest troverdige ryktene, fra ryktemakere som pleier å treffe nokså godt med sine spådommer.

Pleier å være treffsikker

En av lekkasjene det er stor grunn til å tro kan stemme, er informasjon som har dukket opp via Evan Blass. Han har gode skussmål hva gjelder å være på ballen og lekke informasjon før lanseringen som pleier å holde vann.

Informasjonen fra Blass ble lagt ut hos blant annet PhoneArena, og peker på at du i alt vil få tre ulike modeller av S22. Noe som i så fall vil være en tilsvarende fordeling som allerede finnes på S21 i dag. Altså en Ultra-modell (Galaxy S22 Ultra), en pluss-variant (Galaxy S22+ og en normalutgave (Galaxy S22).

Her er de antatte spesifikasjonene, som også blant annet GSMArena og TomsGuide viser til:

Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Plus Galaxy S22 Galaxy S21 Ultra Skjermstørrelse 6,8 tommer 6,5 ttommer 6,06 tommer 6,8 tommer Oppløsning QHD FHD FHD QHD Type Oled, 120 Hz Oled, 120 Hz Oled, 120 Hz Oled, 120 Hz Dimensjoner 16,33 x 7,79 x 0,89 15,74 x 7.58 x 0,76 14,6 x 7,06 x 0,76 16,51 x 7,56 x 0,89 Vekt 227 gram 195 gram 167 gram 227 gram Prosessor Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2100 RAM 8 eller 12 GB 8 GB 8 GB 12 eller 16 GB Lagring 128 / 256 / 512 / 1000 GB 128 eller 256 GB 128 eller 256 GB 128 / 256 / 512 GB Batteri 5000 mAh 4500 mAh 3700 mAh 5000 mAh Hovedkamera 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 108 MP, f/1.8, OIS Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2, PDAF Zoom 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 108 MP, f/4.9, OIS, 10X Ladehastighet 45 W 25 W 25W 45 W Trådløs lading 15 W 15 W 15 W 15 W Vanntett IP68 IP68 IP68 IP68 S-Pen Ja, integrert Bytt Bytt Ja, støttet

Dette bildet, som trolig stammer fra Samsung i Italia, skal vise at skjermen på den nye Ultra-modellen blir en skikkelig råtass.

Meget lyssterk skjerm

En av tingene som virker spennende er skjermen som Ultra-modellen kan få. Det skal altså være snakk om en 6,8 tommer stor skjerm som skal være kapabel til å pumpe ut hele 1750 nits med lysstyrke. Det er nok lys til at du neppe blir spesielt populær om du sjekker mobilen din mens du er på kino. I tillegg skal den ha såkalt QHD-oppløsning, og fortsatt klare hele 120 bilder i sekundet. Hvilket gjør at skjermen vil være en solid telefon å spille spill på.

Heller ikke de to mindre modellene får en dårlig skjerm når det er sagt, selv om de er noe mindre enn tilsvarende utgaver av S21.

Stemmer den lekkede informasjonen så vil altså pluss-modellen måle 6,5 tommer i størrelse med full HD-oppløsning, mens den normale versjonens skjerm vil måle 6,06 tommer og vise den samme oppløsningen. Tilsvarende utgaver av S21 har til sammenligningen 6,7 og 6,2 tommer store skjermer.

Men fortsatt vil skjermene til de to nye S22-modellene yte 120 bilder i sekundet, og ha en maks lysstyrke på 1300 nits. Hvilket også er ganske imponerende sammenlignet med konkurrentene.

Det betyr i så fall at ingen av disse mobilene vil ha noe som helst problem med å gi deg en godt leselig skjerm selv når du slapper av i solveggen.

Et av de andre bildene, som igjen skal stamme fra Samsung i Italia, viser en gjennomgang av kameraene som kommer på den nye Ultra-modellen.

Gode kameraer

Det går også rykter om kameraene som huses av de ulike variantene av S22. Her publiserte Ice Universe, som også er en ryktemaker som pleier å være treffsikker, følgende spesifikasjoner via Twitter på tampen av fjoråret.

Stemmer disse så vil Ultra-modellen få et hovedkamera på hele 108 megapiksler, med laveste blender på 1,8 og bildestabilisering. I tillegg får du mulighet for 10x zoom, samt en ultravidvinkel.

De to mindre modellene, S22+ og S22, vil på sin side få et hovedkamera på 50 megapiksler med den samme lavere blenderen, samt bildestabilisering. Du vil få opp til 3x zoom, og en ultravidvinkel i tillegg til hovedkameraet.

Ellers er det spennende hvis ryktene rundt RAM stemmer - der ser det ut til at årets toppmodell er svakere utstyrt enn i fjor. Det kan bety at også Samsungs absolutte toppmodeller påvirkes av den globale forsyningskrisen.

Antatte priser

Enn så lenge er det helt ukjent av disse modellene, om det viser å bli tre varianter, vil koste i Norge.

Likevel er det flere ryktemakere som har gått med forventede priser. En av disse er Chunvn8888, som via sin konto på Twitter mener at S22 vil få følgende priser:

Samsung Galaxy S22: Fra 899 dollar, eller rundt 8000 norske kroner

Samsung Galaxy S22+: Fra 1099 dollar eller rett under 10 000 norske kroner.

Samsung Galaxy S22 Ultra: Fra 1299 dollar, eller cirka 11 500 norske kroner.

Seneste i forrige uke kom det rykter fra teknologianalytiker Jon Prosser om at det trolig blir forsinkelser på den nye toppserien. Via Twitter la Prosser ut en melding der han hevder at du må vente til 25. februar før du får kloa i Ultra-modellen. Og at du må smøre deg med enda en slump tålmodighet om du heller vil ha S22+ eller S22, da disse angivelig ikke blir tilgjengelig før 11. mars.

Det ryktes også at det amerikanske markedet ikke får muligheten til å kjøpe Ultra-utgaven med 1TB lagringsplass. Mens den trolig bli å finne her i Europa.

Likevel poengteres det at du som vanlig kan forhåndsbestille telefonene på lanseringsdagen.

Nærmer seg nytt fra OnePlus og Sony

Samsung holder sin lansering nå tidlig i februar, mens konkurrentene i OnePlus allerede har lansert sin nye toppmodellserie i Kina. OnePlus 9-modellene var blant de nærmeste konkurrentene til S21-serien i fjor, og når OnePlus 10-serien etter hvert dukker opp i Europa kan den komme til å konkurrere tett med årets Samsunger.

Ellers forventer ryktebørsen også nye toppmodeller fra Sony i forbindelse med årets Mobile World Congress om noen uker, og det er heller ikke fritt for bevegelse i Apple-leiren. Derfra ser det ut til at iPhone SE blir oppdatert i løpet av kort tid.

(Kilder: Twitter, TomsGuide, PhoneArena)