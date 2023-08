Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Mac kan endelig få ansiktspålogging

Patent kan ha avslørt Apples planer.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Apples forskjellige Macer har mange gode sider ved seg, men på biometrifeltet ligger Windows-bærbare lenger fremme i løypa. Fortsatt kan du nemlig ikke logge på en Mac med ansiktet ditt. Det nærmeste du kommer er fingerpålogging.

Noe som er ganske spesielt, gitt at Apple har pushet «Face ID»-ansiktspålogging for telefonene og nettbrettene sine i lang tid.

Nå har nylig avslørte patenttegninger satt fart på ryktene om at dette faktisk kommer til Mac, og da både stasjonære som iMac og de bærbare i MacBook-serien.

Patentene er datert så langt tilbake som 2019, men er godkjent først i nyere tid. Kanskje fordi Apple ville holde dem hemmelige så lenge som mulig før lansering? Tegningene viser uansett hvordan Apple ser for seg at de kan implementere Face ID på Mac.

Forrige Neste Apple Apple

Kan ha vært for tykk for MacBook

Grunnen til at vi ikke har sett Face ID på Mac tidligere kan skyldes at det simpelthen ikke har vært plass til det relativt tykke kobbelet av sensorer som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i de ekstremt slanke MacBook-skjermene.

En iPhone og iPad er mindre enheter enn Mac-maskiner, men er også ganske mye tykkere der det er naturlig å plassere Face ID-løsningen.

Hvorfor PC-produsenter har fått til det samme i en årrekke med sin «Windows Hello», mens Apple ikke har lykkes, er imidlertid et godt spørsmål.

En konsekvens av at Macer får Face ID kan bli at skjermleppen på de bærbare modellene blir litt større enn i dag, men frem til løsningen faktisk vises av Apple blir det kun spekulasjoner.

I testene av de nye MacBook-modellene har i alle fall ikke dagens skjermleppe plaget oss nevneverdig.

Skjermleppen plaget ikke oss nevneverdig, men kan føles litt i veien i enkelte apper. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kan komme på tampen av året

Nye Mac-modeller med kraftigere M3-systembrikker kan dukke opp sent i år eller tidlig neste år. Da blir det spennende å se om maskinene får selskap av ansiktspålogging også, seks år etter at iPhone fikk det.

Det blir også spennende å se i hvilke situasjoner Mac-brukere får lov til å bruke Face ID. I dag er det bare mulig å låse opp en Mac med fingeravtrykk når du vekker den fra dvale, noe som er litt irriterende. Dersom maskinen har vært av må du skrive inn passord, noe du aldri må gjøre på en Windows-maskin med ansiktspålogging.

Med til historien hører det at flere av folkene bak patenttegningene som har dukket opp, også har fått innvilget et patent som beskriver hvordan de vil lage en iMac av kun et glasstykke, som beskrevet av Apple Insider.

Så kanskje unødvendig å si, men alle patenter settes altså ikke nødvendigvis ut i live.

Publisert 18. august 2023, 17:16