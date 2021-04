Alle som har en PC med et eller flere kraftige grafikkort kan «grave» etter kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin eller Ethereum.

Når du «miner» bidrar du til å hente inn nye verdier til valutaen, og sørge for stabil inflasjon ved å løse stadig mer avanserte matematiske oppgaver. Du verifiserer også at andres transaksjoner (pengeoverføringer) med kryptovalutaen er ekte, og dette belønnes du for.

Alt du trenger er et lite miner-program installert på PC-en din og en såkalt «wallet», eller lommebok, du kan få utbetalt til.

Merk at dette trekker veldig mye strøm, siden grafikkortet kjører på maksimal kapasitet omtrent hele tiden. Med dagens strømpriser er det ikke nødvendigvis et lønnsomt prosjekt for mange.