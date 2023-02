Kan dette være nye Pixel Fold?

Youtuber har fått hendene på en fysisk modell av det som skal være Googles nye telefon.

Slik tror man Pixel Fold vil se ut. Her er et datagenerert bilde av mobilen mens han ser på en stream av gameren Jay3. Kamera Skjermdump Dave2D/YouTube

Brettbare mobiltelefoner er ventet å komme fra flere og flere produsenter. Og skal vi tro de nyeste lekkasjene, er Google godt i gang med å lage en brettbar versjon i sin Pixel-familie.

YouTuberen Dave2D skal nå angivelig ha fått en fysisk modell av det som skal være den kommende Google Pixel Fold. Det er altså ikke et fungerende eksemplar, men en ikke-fungerende versjon.

Dermed tar søkemotorgiganten opp kampen med blant annet Samsung, som allerede har rukket å lansere flere generasjoner med tilsvarende, brettbare telefoner.

Litt mer firkantet enn Galaxy Fold?

Den fysiske modellen skal angivelig stemme godt overens med tidligere lekkede tegninger. Sammenlignet med Galaxy Fold vil Pixel Fold bli bredere og mer firkantet.

Det gjør at det vil bli enklere å rekke over mer av skjermen i høyden. I videoen til Dave2D sammenlignes den fysiske størrelsen med Oppo sin foldbare telefon – i tillegg til nevnte Samsung-modell.

Samtidig virker det som designet på hengslene vil gjøre at Pixel-mobilen får en mindre synlig brett i midten av skjermen. Dette fordi hengslene gjør at skjermen brettes i en litt større bue enn hva tilfellet er med Samsung sin nyeste Fold 4-modell.

Videre viser plastmodellen at Pixel Fold potensielt kan bli ganske tynn, der mobilen måler rundt 5,7 millimeter i tykkelse når den er brettet ut. Men mobilen har også et «påbygg» på baksiden der kameraene sitter, og da økes tykkelsen til rundt 9,8 millimeter.

Baksiden av modellen har et tydelig utbygg til hovedkameraene. Kamera Skjermdump YouTube

To skjermer

Og dersom målene til Dave2D stemmer, vil frontskjermen være 5,79 tommer stor når telefonen er brettet sammen. Og denne forsiden ser ikke ut til å ha noe kamera – det er i alle fall ingen synlig «busslomme» eller hull i plastmodellen. Skjermen skal trolig ha en oppløsning på 1080 x 2100 piksler.

Bretter du ut telefonen vil størrelsen på skjermen økes til 7,67 tommer. Og den ser ganske firkantet ut i proporsjonene. Noe også antagelsene av en oppløsning på 2208 x 1840 piksler bekrefter.

I tillegg er det sparret ut en lite hull i rammen til det som nok er et frontkamera når du har telefonen brettet ut. Og modellen har dessuten utsparringer for høyttalere både oppe og nede.

Utover dette er det lite man vet om en eventuell kommende Google Pixel Fold. Men siden en mulig modell allerede er over i fysisk form, er det lov å håpe at den ikke er så alt for langt unna å bli lansert.

(Kilde: YouTube)