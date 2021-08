Alt vi tror vi vet om iPhone 13

Kan få satellittilkobling, ifølge det nyeste ryktet.

iPhone 12. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 30 Aug 2021 19:00

Det er den tida på året igjen. Nei, det er ikke høsten og den kalde fine tidas anmarsj det er snakk om, men Apples iPhone-lansering. Ryktene går som vanlig gjennom hele året, men har økt i styrke nå som vi nærmer oss.

Og hvor nærme er vi egentlig? Vel, som vanlig lanseres eplemobilene en gang i løpet av september, og en kinesisk nettbutikk har allerede hatt informasjon ute som ser ut til å bety at forhåndssalget starter 17. september, altså om drøye to uker.

Men hva er det vi kan forvente? Mange av ryktene er enten gjengangere vi har hørt mange ganger før - eller så de i kategorien «ting vi alltid får». For eksempel har en ny iPhone alltid fornyet prosessor og nesten alltid ny kamerateknologi - selv om det ikke alltid omfatter selve kamerabrikken. Raskere skjermer har vært på ryktebørsen i flere år alt.

De viktigste punktene

Salgsstart 17. september

Raskere skjermer

Design omtrent som før

Fire utgaver i tre størrelser

Større batteri

Kan få satellittilkobling

Blir dyrere

Den kan bli dyrere

Når salget åpner ventes det at det kanskje blir litt dyrere i år enn det har vært tidligere. Apples underleverandør TSMC skal i en rapport fra Digitimes publisert hos Forbes ha varslet Tim Cook og compani om at prisene er på vei opp. For de nyeste og heftigste teknologiene skal det være snakk om rundt 5 prosent prisstigning, mens eldre, mer etablerte teknologier - som gjerne er rimeligere i utgangspunktet - stiger med inntil 20 prosent.

Rett nok driver TSMC med prosessorproduksjon, og prosessoren er kun én av mange komponenter i en mobil. Men dagens halvledermangel kan bety at for eksempel tilgang på minne, skjermer og kamerabrikker kan ha gått opp også.

Det ventes derfor at Apple kanskje setter opp prisene på iPhonene sine ved lansering, uten at Digitimes har noen konkret mistanke om hvor stor økningen kan bli. Men siden det også handler om modne teknologier kan det bety at de eldre iPhone-modellene også går opp i pris.

iPhone 12 Pro. Niklas Plikk, Tek.no

Lanseres midten av september

Forhåndssalget av telefonene forventes å starte den 17. september, men Techradar spår at lanseringen kan skje 14. september. Som regel starter forhåndssalg samtidig med lanseringen - om det er tilfellet også i litt spesielle 2021 vites ikke.

Når den tid kommer mener de fleste spekulanter og ryktebørser at alle dagens varianter videreføres. Ifølge Macrumors er det fortsatt en liten 5,4-tommers iPhone 13 mini på vei, til tross for at iPhone 12 mini ikke har gjort det spesielt bra. Ellers ventes det altså at en vanlig og en Pro-versjon med 6,1-tommers skjerm dukker opp, i tillegg til en iPhone 13 Pro Max med 6,7-tommers skjerm.

Endelig blir skjermen raskere

iPhone 12 Pro, her avbildet, var først ute med «Magsafe»-lader. Niklas Plikk, Tek.no

Ett av de viktigste ryktene - i år som i fjor - er Pro Motion-skjermer i iPhone Pro-modellene. Apple har fra før raske 120-hertz-skjermer i sine iPad Pro-modeller, og det har de hatt en god stund. Det var ventet at teknologien kunne gjøre et innhopp i telefonutvalget deres i fjor, men den gang ei.

Da ble det spekulert i at det rett og slett var vanskelig å få tak i med fjorårets forsyningssituasjon - som antydningene om prisøkning, æh, antyder er det ikke nødvendigvis veldig mye enklere komponenttilgang i år. Samtidig har rask skjermteknologi modnet og blitt billigere - i dag får du en raskere skjerm i rimelige OnePlus Nord 2 enn du får i svindyre iPhone 12 Pro Max.

Mildt fornyet design

Slik kan iPhone 13 se ut, med litt annerledes kameraplassering. Dette er imidlertid bare et 3D-bilde generert av en designer.

Ryktebildene vi så langt har sett av den kommende iPhonen antyder at kameraoppsettet blir arrangert litt annerledes på de vanlige modellene, med de to kameraene diagonalt inni kamerafirkanten på baksiden, i motsetning til over og under hverandre som i dag.

En annen endring skal være at at busslommen som inneholder frontkamera og FaceID-sensorer skal ha krympet noe. Samtidig skal de også muligens ha blitt forbedret for å fungere bedre sammen med ansiktsmasker og briller.

Summa summarum er det ikke snakk om de helt store designendringene, men Pro-modellene skal ha blitt ørlite grann tykkere enn årets.

Helsprø satellittrykter

Et rykte du bør ta med et par tønner salt, ispedd en sunn dose skepsis, er Ming Chi Kuos påstand om at iPhone 13 vil få satellittilkobling. Grunnen til at vi tar med såpass aparte rykte handler om opphavsmannens status. Kuo tar relativt sjelden feil om Apple-lanseringer, og har treffsikkert spådd produkter før lansering i årevis.

Akkurat satellittstøtte er såpass uvanlig, og ikke tilgjengelig i noen annen vanlig mobiltelefon. Det er sjelden Apple er først med denne typen teknologier - de venter oftere til teknologi har blitt moden hos andre selskaper og mobilprodusenter, før de lager en variant av teknologien hos seg.

Det sagt er Apple blant de aller første til å ha støtte for 5G i de såkalte Millimeter Wave-båndene på sine iPhone 12-modeller. Dette er i praksis mikrobølger som støtter ekstremt rask overføring over veldig korte avstander - perfekt egnet for store stadioner og andre steder mange samles, for eksempel på kollektivknutepunkt.

Alle de vanlige tingene

Vi kan jo for ordens skyld også nevne at ny prosessor er «obligatorisk» for en ny iPhone, og følger de dagens navnetradisjon vil den hete Apple A15. Mulighet for mer maksimal lagring kan det og bli, med inntil 1TB - samtidig er dagens 512 GB-utgaver svært dyre, og antakeligvis ikke de mest aktuelle iPhonene for folk flest fra før.

Noe mer interessante er spekulasjonene om at samtlige utgaver i iPhone 13-serien vil få større batteri. Hvis du er interessert Mini-utgaven bør det være spesielt interessant, siden det er den som har vært litt på grensen i batteritid av dagens utgaver.