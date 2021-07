Dette «vet» vi om iPhone 13

Ny rapport lekker detaljer om Apples kommende telefoner.

Apples nåværende telefon, iPhone 12. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Torstein Norum Bugge 14 Juli 2021 15:36

Apple har for vane å lansere nye iPhone-modeller på høsten, nærmere bestemt i september, hvert eneste år. I fjor var et unntak , da lanseringen ble skjøvet til oktober grunnet koronapandemien – men ifølge Bloomberg vil årets lansering finne sted i september igjen.

Bloomberg har også en rekke andre detaljer om det som etter alt å dømme blir hetende iPhone 13.

annonse Apple iPhone 13 Sjekk prisen

Først og fremst belyser rapporten at Apple etter sigende vil øke produksjonen med 20 prosent sammenlignet med året som har gått, ettersom de forventer økt etterspørsel.

Dette tilsvarer omtrent 15 millioner ekstra enheter sett mot fjoråret, og rundt 90 millioner totalt. Kilder tett på Apple sier at 5G-støtte på alle telefonene skal være en sterk gulrot for å få brukere til å oppgradere.

Samme skjermstørrelser, ny skjermteknologi

iPhone 12 Mini er minstemann i Apples portefølje, med en 5,4 tommers skjerm. Niklas Plikk, Tek.no

Videre skal skjermstørrelsene i alle telefonene være identiske med dagens. Dette betyr at en eventuell iPhone 13 Mini får en 5,4 tommers skjerm, iPhone 12 får en 6,1 tommers skjerm, iPhone 12 Pro får også en 6,1 tommers skjerm og øverst på tronen sitter iPhone 13 Pro Max med en skjerm på 6,7 tommer.

Les også Apple iPhone 12 Mini: Dette er den lille telefonen du har ventet på

Les også Apple iPhone 12 Pro Max: Det beste mobilkameraet på planeten

Én av disse telefonene skal imidlertid få en ny skjermteknologi kalt «LTPO» (low-temperature polycrystalline oxide), som vil muliggjøre variabel oppfriskningshastighet avhengig av innholdet som vises.

Denne teknologien har allerede vært i bruk i Apple Watch i flere år, og er således ikke noe splitter nytt – bare nytt for iPhone. Også andre mobilprodusenter som Samsung har allerede denne teknologien på plass i sine toppmodeller. Dette vil kunne øke responsivitet og batteritid, samt gjøre skjermen bedre for ulikt innhold.

Busslommen i toppen som huser frontkameraet og FaceID-sensorene skal også bli noe mindre, ifølge det japanske nettstedet Mac Otakara . Den blir mindre i bredden, ikke i høyden, ettersom en sensor flyttes fra toppen til siden av telefonen. Et lekket bilde fra den kinesiske Twitter-lekkeren DuanRui viser skjermbeskyttere med tydelig mindre busslommeplass enn i dagens telefoner:

Alt dette er selvsagt stadig rykter, så ta det med en klype salt. Men det ville gitt mening for Apple å krympe busslommen, ettersom de per i dag har det desidert største skjerminnhugget blant toppmodellprodusentene.

Stadig ingen fingeravtrykksleser

Busslommen for FaceID blir stadig å finne, men ingen fingeravtrykksleser skal være på plass enda. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I rapporten kan vi også lese at mens Apple har eksperimentert med fingeravtrykkslesere under skjermen, så kommer det sannsynligvis ikke til å havne i årets iPhone-modeller. Om dette er fordi de vil spare en slik «større» oppgradering til iPhone 14 eller fordi de ikke synes teknologien er god nok enda er usikkert, men for årets modeller blir det stadig bare FaceID for biometrisk innlogging.

Med noe mindre munnbindbruk i samfunnet fungerer jo det også bedre enn det har gjort det siste året.

På innsiden skal det være en prosessor bygget på dagens A14-brikke, med et par oppgraderinger her og der. Kamerafronten skal få oppgraderinger på den optiske zoomen, men utenom dette skal det være få endringer for kameraoppsettet på de fire telefonene.

Apple skal også ha prioritering hos brikkeprodusent TSMC, som vil sikre at de ikke støter på produksjonsflaskehalser som i året som har gått. Dermed kan det være andre som må stå i kø når 90 millioner iPhoner skal ha brikkesett.

For øvrig kan det nevnes at designet på telefonene vil bli noenlunde likt som dagens, og at dette er en svært iterativ oppgradering med få endringer. Ifølge Macrumors vil flaggskipet iPhone 13 Pro Max bli 0,2 millimeter tykkere enn dagens modell, for å få på plass et større batteri. Også kameraklumpen vil bli noe tykkere for å få plass til oppgradert optikk. Det skal også være snakk om at både iPhone 13 Pro og Pro Max får samme kameraoppsett, hvilket betyr at iPhone 13 Pro oppgraderes med den bedre zoom-linsen fra storebroren.

YouTube-kanalen Unbox Therapy har også fått en såkalt «dummy»-modell av iPhone 13, som viser at kameraene definitivt er større, men at designet ellers er mer eller mindre identisk. Bit deg imidlertid merke i at dette er en falsk telefonetterligning som forsøker å gjengi hva lekkede plantegninger viser, så det kan være avvik. Om du ønsker å se videoen av dummyen kan du finne den her: