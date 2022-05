Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Avis: Apple tester USB-C-lading for iPhone

Press fra EU kan gjøre slutt på ladekaos.

Skal Apple få fortsette med Lightning-tilkoblingen på iPhone? Nei, mener EU-kommisjonen.

Avisen Bloomberg meldte i helgen at Apple tester ut nye iPhone-modeller med USB-C-lading. (Du vet, den avrundede USB-kontakten som er umulig å plugge inn feil vei). Dette kan være iPhone-modeller som lages for å blidgjøre EU, som er i sluttspurten med å regulere ladestandarder for småelektronikk. Unionen ønsker at alle skal bruke USB-C.

I tillegg skriver Bloomberg at Apple er i ferd med å utvikle en ny lader som skal takle både morgendagens iPhone-modeller med USB-C-port, samt dagens tilbehør og enheter.

I dag bruker Apple sin egen proprietære ladeløsning for iPhone- og iPhone-tilbehør som AirPods, kalt «Lightning».

Dette har de insistert på å fortsette med, til tross for at andre dingser fra selskapet, som iPad og MacBook, etter hvert har blitt oppdatert med den mer utbredte USB-C-ladingen som også Android-telefoner og bærbare datamaskiner bruker.

USB-C-ladeporten er litt større enn Apples Lightning-port, men kan lade og overføre data raskere. Ved overgang til denne standarden mister også Apple en inntektskilde. I dag krever de nemlig at tilbehørsprodusenter betaler en avgift for å bruke Lightning-kontakten deres.

Den nye iPhone 13-serien kommer fortsatt med Lightning-tilkobling, tross at ryktene har pekt i retning USB-C i flere år allerede.

Ikke i årets modeller

Det er den kjente iPhone-analytikeren Mark Gurman som fører pennen i Bloombergs artikkel, og han hevder de første iPhone-modellene med ny lader først vil komme på markedet i 2023. Det betyr at årets modeller, som er ventet i september, fremdeles vil bruke Lightning-kontakt.

Det betyr at alle som eier en iPhone i tillegg til iPad, MacBook og Apple Watch må styre sjonglere flere type ladere i minst halvannet år til før situasjonene blir bedre.

Gurman skriver at kildene han har snakket med i forbindelse med saken har god kjennskap til Apples planer, men ikke ønsker å stå frem med navn fordi de har taushetsplikt.

Apple avslo å kommentere Bloombergs sak.

EU tar frem pisken

Det var i september i fjor EU-kommisjonen lanserte et forslag som vil tvinge produsenter av smarttelefoner og det meste annen småelektronikk til å bruke USB-C som ladeløsning.

Det vil eksempelvis bety at Apple ikke kan bruke sin Lightning-standard på sine iPhone-telefoner, mens de fleste av konkurrentene allerede har byttet til USB-C og ikke vil bli rammet i samme grad.

Reglene skal også gjelde nettbrett, hodetelefoner, kameraer og portable høyttalere. Dessuten vil de tvinge produsenter til å gjøre sine ulike typer hurtiglading kompatible med hverandre, samt mulig å kjøpe produkter der ladeklossen ikke følger med.

Formålet er selvfølgelig å redusere mengden elektronisk avfall vi produserer. EU-kommisjonen anslår at forbrukerne kan spare 250 millioner euro, rundt 2,5 milliarder norske kroner, i året på å slippe å kjøpe ulike ladere. Ifølge EU-kommisjonen eier en gjennomsnittlig forbruker tre mobilladere, og bruker to av dem jevnlig.

