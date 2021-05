Nye utsettelser for Nvidias neste grafikkort

Nå skal visst RTX 3080 Ti og RTX 3070 Ti avdukes samtidig.

Bildet viser et GeForce RTX 3090 FE, men vi regner med at RTX 3080 Ti vil ligne. Anders Brattensborg Smedsrud

Vegar Jansen 4 Mai 2021 15:11

Akkurat som 2020 har det herrens år 2021 vært preget av manglende leveranser og forsinkelser – enten det er snakk om vaksiner, spillkonsoller eller komponenter til datamaskinen.

En god gjenganger på dette feltet har vært nye grafikkort. Siden både AMD og Nvidia lanserte sine nye generasjoner i fjor høst, har de knapt vært å se i butikkene. De få eksemplarene som har funnet veien fra fabrikkene, har enten kjapt blitt snappet opp eller holdt av til bruk i gamingmaskiner.

Likevel har vi stadig troen på at produsentene både skal kunne få opp dampen og bidra med nye produkter som faktisk kan gjøre noe med grafikkortørken. Et eksempel har vi i GeForce RTX 3080 Ti, som ryktene tidligere har fortalt skal komme i løpet av mai måned.

Juni nå, visstnok

Men nå hevder nettstedet Videocardz.com å ha fått klørne i den fulle lanseringsoversikten med de to nye RTX 30 Ti-kortene. De mener å vite at Nvidia vil drøye moroa med et par uker, og annonsere RTX 3080 Ti samtidig med lillebror RTX 3070 Ti – noe som da vil skje den 31. mai.

Selve lanseringen med frislipp av uavhengige tester vil på sin side deles opp, ifølge Videocardz.com. Først skal GeForce RTX 3080 Ti komme på banen den 2. juni, og deretter vil det drøye en uke før vi får se noe mer til GeForce RTX 3070 Ti den 9. juni.

Dersom du synes dette høres litt komplisert ut, eller du begynner å ane et lys i tunnelen nå, så minner vi altså om at dette er ubekreftede rykter.

Videre foreligger det heller ingen opplysninger om salgsstart, som jo i disse tider er helt i det blå – og som vi smertelig vet på ingen måte sier noe om faktisk tilgjengelighet.

Det vil overraske oss stort dersom Nvidia faktisk klarer å diske opp med nok eksemplarer av RTX 30 Ti til at det gjør en forskjell på situasjonen. Men bevares, for den som klarer å få tak i et eksemplar, vil det selvsagt bety en hel del.

Rett under RTX 3090?

Ifølge ryktene får RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X-minne, som er halvparten av hva storebroren RTX 3090 skilter med. Sistnevnte fikk kritikk da det ble lansert fordi den absurde minnemengden i hovedsak bare var med på å drive opp prisen for kortet. Selv med «bare» 12 GB vil RTX 3080 Ti ha mer enn nok minne selv for spilling i høy oppløsning som 4K.

Av øvrige spesifikasjoner heter det seg at RTX 3080 Ti kun bør bli litt svakere enn RTX 3090, med omtrent 2,44 prosent færre shadingprosessorer (CUDA-kjerner), strålesporingkjerner og AI-kjerner (Tensor-kjerner).

Om lillebror RTX 3070 Ti sier ryktene 8 GB GDDR6X-minne, og at antall kjerner og øvrig elektronikk vil være litt skalert opp fra RTX 3070 . Ytelsen bør sånn sett legge seg mellom denne og den vanlige RTX 3080 .