– Apple-bilen kommer tidligst i 2025–2027

Apple-kjenner mener det er langt frem til «iBilen».

Finn Jarle Kvalheim 28 Des 2020 10:27

At dingsegiganten Apple skal lage bil har vært spådd i flere år allerede, senest rett før jul av nyhetsbyrået Reuters . Men som med mange av de hardnakkede ryktene rundt selskapet hører vi lite fra produsenten selv før de har noe å melde.

Men en kar som stadig gir lyd fra seg er Ming-Chi Kuo, analytikeren som har gjort det til vane å treffe ganske godt på spådommer om kommende produkter fra den amerikanske giganten.

I en rapport omtalt av Macrumors mener Kuo at markedet er i overkant optimistisk, og at bilen tidligst vil komme mellom 2027 og 2028.

Også Kuo var for optimistisk

Rapporten viser til til at analysebyrået TF International og Kuo selv har spådd at bilen ville komme mellom 2023 og 2025. Men utviklingsplanene for bilen internt i Apple skal fortsatt være uklare, og derfor er det altså lite sannsynlig at de blir ferdige så fort.

– På grunn av endringer i markedet for elbiler og selvkjøring, i tillegg til Apples høye kvalitetsstandarder, blir vi ikke overrasket om Apples billansering utsettes til 2028 eller senere, siteres rapporten på.

Kuo skal dessuten ha frarådet investorer fra å kjøpe Apple-aksjer i håp om noen snarlig billansering.

Dro inn Tesla

Apple-ryktene går i en tid der de fleste elbilprodusenter lanserer biler ganske lenge før de faktisk slippes, og der ventelister nesten er hovedregelen i forkant av bilkjøp. Tesla ble også dratt delvis inn i ryktene , ved at Elon Musk kommenterte ryktene omkring ny batteriteknologi i Apple-bilen, og dessuten forklarte at han hadde forsøkt å selge hele Tesla til Apple for noen år siden.

Apple-rykter har en tendens til å være langvarige og seige. Ryktene om en iPhone Mini gikk i flere år før den til slutt manifesterte seg i årets høstlansering fra giganten.

Det var en lansering Ming-Chi Kuo forøvrig traff i omtrent alle sine spådommer om, inkludert den 5,4 tommer store iPhone 12 Mini-modellen. Nettstedet Appletrack gir Kuo drøyt 78 prosent treffsikkerhet i 142 spådommer om selskapet.

Uansett hvem som har rett av de siste «talerne» ser det ut til å være en stund til du kan stille deg i kø for en Apple-bil.