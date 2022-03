Intels nye «spesial»-prosessor avslørt av nettbutikk

Og den er ikke snill mot lommeboken.

Intels presenterte Core i9-12900KS på årets CES-messe.

Et av vårens aller vakreste eventyr er uten tvil knivingen i prosessormarkedet mellom AMD og Intel. Det er har jo vært klart en stund at begge skulle slippe nye – og ganske spesielle – prosessorer denne våren, men priser og datoer var lenge en godt bevart hemmelighet.

Nå ser det ut til at en liten glipp fra den amerikanske nettbutikken Newegg bidrar til å nøste opp i saken. De listet nemlig Intels kommende Core i9-12900KS, og da til den nette sum av 799 dollar.

Prosessoren er siden fjernet fra søket og er åpenbart ikke i salg riktig ennå. Men at den først ble lagt ut på nettsidene betyr at det godt kan være noen få dager – eller kanskje timer – til den offisielt slippes.

En kostbar spesialutgave

Intel Core i9-12900KS er en høyere klokket utgave av flaggskipet Core i9-12900K. «S» står for Special Edition, og Intel selv kaller den for «verdens raskeste desktop-prosessor», noe som også sikkert stemmer.

Prisen på 800 dollar er på sin side en ikke like hyggelig nyhet – det betyr at her i Norge trolig vil nærme seg 9000 kroner i butikkene da den vanlige Core i9-12900K typisk ligger på omtrent 6500 kroner per i dag.

At Intel velger å lansere den nye prosessoren i disse dager er nok heller ingen tilfeldighet, da AMD i forrige uke gikk ut med både dato og pris for den nye Ryzen 7 5800X3D med «3D-cache». AMD kaller på sin side denne for «verdens raskeste spillprosessor».

Og ved å dytte ut Core i9-12900KS først kan Intel fort ta litt av glansen fra AMDs lansering. Men så ligger AMDs spillsentrerte CPU også på et helt annet nivå rent prismessig, ettersom den skal koste 450 dollar – altså noe over halvparten av den nye Intelen.

Siste sprell for AM4

AMDs nye prosessor skal også kunne brukes i selv «gamle» hovedkort, som betyr at den kan bli en fin siste oppgradering for AMD-folket.

Etter dette er det slutt for AMDs AM4-plattform, som har holdt koken helt fra den første Ryzen-prosessoren og frem til i dag. I løpet av høsten vil AMD trolig komme på banen med en helt ny plattform med blant annet støtte for nyere minneteknologi.

Da vil vi trolig også se nye påstander om «verdens raskeste prosessor» i flere disipliner.

