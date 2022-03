Tror nye Macer med M2-brikker kommer senere i år

Analytiker tror fremdeles på nytt Air-design i år.

Dagens MacBook Air.

Forrige uke annonserte Apple blant annet Mac Studio og en raskere M1-prosessor kalt M1 Ultra.

Dette var imidlertid ikke oppdateringer for lekfolk flest, men proffer som trenger rå ytelse i arbeidet sitt og betaler deretter.

Mange ble nok skuffet over at de ikke hørte knyst om verken MacBook Air, MacBook Pro eller Mac Mini, de mer forbrukerorienterte Macene som ikke er oppdatert på halvannet år.

Hvor blir det av oppdaterte modeller med Apples neste generasjon M2-systembrikker?

Vel, Apple snakker selvsagt ikke om kommende produkter, men den siste tiden har flere analytikere likevel vært klare på at de tror M2-Macer kommer senere i år.

Digital Trends skriver blant annet at Bloombergs Mark Gurman, som følger teknologibransjen tett, mener Macer med M2-brikker nå er under utvikling. Blant disse skal vi visstnok finne Mac Mini, MacBook Pro 13 og 24-tommers iMac. Gurman tror noen av disse vil debutere mot midten av året.

De første M1-baserte Macene, som altså er dagens generasjon macer, ble vist frem av Apple under sin utviklerkonferanse WWDC i juni 2020 og lansert de påfølgende månedene. Dersom Apple bestemmer seg for å følge en lignende tidsplan kan de første M2-Macene dukke opp på sensommeren eller tidlig høst.

Prioriterer kraftigere grafikk

Den taiwanske nettstedet DigiTimes, som følger landets viktige halvlederindustri og prosessorprodusenter tett, hevder i sine spalter også at M2-Macene kommer «i andre halvdel av året». Og at de da er basert på en ny produksjonsprosess på 4 nanometer fremfor 5 nanometer for nåværende M1-brikker. Denne «krympingen» vil gjør det mulig for Apple å stappe flere transistorer inn på brikkene sine samtidig som strømforbruket reduseres og effektiviteten øker.

Ingen ting er bekreftet, men foreløpig mener analytikere som Gurman i Bloomberg at Apple vil holde antallet prosessorkjerner på dagens nivå for de nye, enkleste M2-brikkene. I stedet vil de utvide antallet grafikkjerner. Dagens M1-prosessorer starter med åtte prosessorkjerner og 7 grafikkjerner, der sistnevnte ifølge Gurman kan utvides til 9 eller 10 hos M2-brikken.

Akkurat som for dagens M1-familie er det forventet at den kommende M2-familen også vil bestå av kraftigere modeller under navnene Pro, Max og Ultra som først og fremst får plass i de ulike Pro- eller Studio-maskinene til Apple.

Tror fremdeles på helt ny MacBook Air

Før den siste lanseringen var det ventet av flere at Apple ville vise frem en helt ny MacBook Air med ny formfaktor og nytt design med farger som minner om de vi ser hos selskapets siste iMacer. Altså kan den bli tynnere, lettere og få heldekkende farger som blå, grønn, rosa, gul og oransje.

Den ofte treffsikre analytikeren Ming-Chi Kuo hevder fremdeles dette er planen, men at nye Air nå virker å få produksjonsstart sent i sommer eller tidlig på høsten.

Og at ingen nye Macer får de lenge ryktede Mini-LED-panelene med bedre kontrast og farger i år fordi de vil gjøre produktene for dyre.

Overraskende nok mener Kuo nye Air kan får en modifisert utgave av dagens M1-systembrikke fremfor en ny M2-brikke, noe som virker litt rart om lanseringen fremdeles er et halvt år unna.

Den første MacBook Air med M1-brikke ble lansert i november 2020 og utmerket seg blant annet med høy ytelse og lydløs drift. Maskinen har nemlig ingen vifte.

