Nvidias «mellomklasse» lekket

Våren blir tiden for billigere grafikkort.

Et RTX 4070 Ti fra Gigabyte. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det ofte treffsikre ryktenettstedet Videocardz har fått tilgang på et angivelig lekket dokument der det kommer frem at Nvidias mellomklassekort RTX 4070 skal lanseres i april.

Bildet viser angivelig dato for når Nvidia planlegger å lansere det neste grafikkortet i RTX 40-serien, mellomklassekortet RTX 4070. Kamera Videocardz.com

Kortet ventes å bli en nedgradert versjon av storebroren, RTX 4070 Ti, med færre shadingenheter («grafikkjerner»), lavere klokkehastighet og lavere strømforbruk. Trolig vil kortet være kraftig nok for å spille i 1440p, og kunne brukes for 4K-gaming i enkelt titler, eller med hjelp fra oppskaleringsteknikken DLSS.

Kortet vil følgelig bli det billigste kortet fra den siste grafikkortgenerasjonen når det lanseres. Dermed blir det trolig et alternativ for en del som fortsatt sitter på gjerdet, selv om dette heller neppe blir billig.

Etter RTX 4070 vil det dukke opp et «budsjettkort» fra RTX 4060-serien – for de som spiller i Full HD- og 1440p-oppløsning. Svært lite er imidlertid kjent om dette enda. Under har vi listet opp de ryktede spesifikasjonene for RTX 4070 og RTX 4060, sammen med spesifikasjonene for RTX 4070 Ti.

Dette kan være spesifikasjonene

Spesifikasjoner RTX 4070 Ti RTX 4070* RTX 4060 Ti* Grafikkprosessor AD104-400 AD104-250 AD106-350 Shadingenheter 7680 5888 4352 GPU-boost 2610 MHz 2475 MHz - Minne 12 GB G6X 12 GB G6X 8 GB G6 Minnebuss 192-bit 192-bit 128-bit Minnebåndbredde 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Typisk forbruk 285W 200W 160W Lansering Januar 2023 April 2023 Ukjent Åpne fullskjerm Mer +

Blir neppe «billig»

Til tross for at RTX 4070 Ti ga høyere ytelse for pengene enn noen av de andre grafikkortene fra den nye generasjonen til Nvidia eller AMD hittil, mener de fleste at også dette koster mer enn det smaker. Kortet starter på rundt 10.000 kroner her i Norge, en pris som for et par generasjon siden ga deg toppkortene i serien. Nå er både RTX 4080 og RTX 4090 langt over i pris.

Derfor er det knyttet stor spenning til hva prisen blir for lillebroren. Forrige generasjon kostet RTX 3070 «fra» rundt 6500 kroner ved lansering, men ble i praksis solgt for mange tusen kroner mer. Om vi skal gjette tipper vi erstatteren begynner på rundt 7500 kroner, blant annet som følge av svak konkurranse i markedet, sterkere dollar og økte kostnader for Nvidia.

God lagerbeholdning for grafikkort i butikk er nok med på å trekke litt i prisbremsen. Det er ikke vanskelig å få tak i kort lenger, så dersom kundene virkelig snakker med lommeboken denne gangen kan det være Nvidia – og AMD – på sikt også må justere prisene sine nedover.

Begge selskaper har rapportert om rekordhøy inntjening de siste par årene, etter at mange ville ha nytt grafikkort under pandemien, samt for å utvinne kryptovaluta. Spol frem til i dag og gamere flest har mindre tid til å spille, og «mining» av krypto med grafikkort er i praksis utradert.

Dessverre har ikke AMD annonsert noen Radeon-rival for Nvidias RTX 4070-serie ennå, og frem til de kommer på banen står Nvidia friere til å sette prisen som de føler for.

Om ikke annet bør vi likevel kunne regne med at kortet tilbyr høyere verdi for pengene enn dagens RTX 4070 Ti.

Dette er de beste grafikkortvalgene i dag

Om du vil ha et grafikkort allerede i dag er det primært tre alternativer som er interessante, men alle koster altså godt over 10.000 kroner:

RTX 4090, som gir suverent best ytelse på markedet og faktisk samme verdi for pengene som det svakere RTX 4080.

RX 7900 XTX, som er priset bedre enn Nvidias konkurrent, samt leverer bedre ytelse i de fleste spill som ikke støtter seg på oppskalering eller strålesporing, som er områder kortet skuffer på.

RTX 4070 Ti, som enn så lenge er den serien som gir best verdi for pengene fra den nye generasjonen til Nvidia og AMD.