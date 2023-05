Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Døren på gløtt for å få Xbox’ beste funksjon til Windows

Å kunne hoppe rett tilbake i spill, som her med en Xbox, er på ønskelista til mange PC-spillere. Kamera Xbox

Anders Brattensborg Smedsrud 15. mai 2023, 12:50 Lagre Lagre artikkel

En av de beste funksjonene til Xbox Series X og S heter «Quick Resume».

Denne lar deg hoppe rett tilbake til der du avsluttet i de siste spillene dine, uten å gå gjennom lange lasteskjermer, introsekvenser og menyer. Selv når du har skrudd av konsollen siden forrige spilløkt.

På tampen av forrige uke tente sjefen for Xbox-enheter, Roanne Sones, et lite håp om at Quick Resume kan finne veien til Windows og PC-spillere.

Det var i forbindelse med lanseringen av den håndholdte spillmaskinen ROG Ally hun luftet følgende spørsmål:

«Hvordan tenker vi rundt ideen der du starter på PC-en din, tar den med deg og ønsker å plukke opp igjen ting der du forlot dem igjen umiddelbart Konsoller har denne funksjonen i dag, hva tenker vi om å integrere dette i Windows?»

Hun påpeker at enheter som den portable ROG Ally-en har fått dem til å tenke annerledes rundt gamingopplevelsen, noe som gir mening ettersom mange tar det for gitt at de kan hoppe rett tilbake i spill med konsoller som Switch, der du kanskje ikke har så mye tid til å spille og vil komme raskt i gang.

Slik fungerer Quick Resume

Quick Resume dumper i praksis hele spilløkten fra minnet til SSD-lagringen, og tilbake, på bare noen sekunder.

Utfordringen for Microsoft, om de virkelig ønsker å hente funksjonen til Windows, er imidlertid ikke til å kimse av.

Sjefsutvikler for Xbox, Jason Ronald, fortalte til Digital Trends at det tok teamet hans to og et halvt år å få Quick Resume til å fungere rimelig godt på Xbox. Og den er som kjent et lukket system der de har full kontroll over både operativsystem, maskinvare og til dels spillene.

En Xbox drives for øvrig av tre spesialbygde operativsystem, der to av dem samarbeider spesielt tett om Quick Resume, og ett av disse faktisk går helt i dvale når du avslutter en spilløkt.

Å integrere funksjonen i ett operativsystem, som attpåtil er like stort og komplekst som Windows, er derfor neppe gjort over natten og trolig noe som ligger langt frem i tid. Særlig fordi funksjonen også bør fungere på tvers av butikker som Microsoft Store, Steam, Epic Game Store og lignende.

Så godt som Quick Resume fungerer på Xbox vil vi uansett heller vente lenge på funksjonen enn å aldri få den til PC.

15. mai 2023, 12:50