Apple med planer om å øke batterikapasiteten - igjen

Ønsker å forminske brikkene på iPhone, Mac og iPad.

Fysisk mindre iPhone-komponenter kan gi plass til et større batteri. iFixit

Det er ikke første gang det går rykter om at Apple ønsker å endre på design eller innmat på sine dingser for å gi bedre batteritid. Tidligere har det blant annet vært spekulert i om den såkalte «busslommen» på iPhone skulle sløyfes til fordel for større batterikapasitet .

Nå går ryktene om at Apple planlegger å forminske komponentene, og da spesifikt de såkalte perifere («peripheral») brikkene for å gi mer plass til større batterier, melder DigiTimes .

Det er for så vidt ikke oppsiktsvekkende at Apple ønsker å øke batterikapasiteten på sine iPhoner. Sammenligner man for eksempel en iPhone 12 med en Samsung Galaxy S21 kan førstnevnte kun skilte med en kapasitet på magre 2815 mAh, mens S21 har et batteri på 4000 mAh.

Det betyr ikke nødvendigvis at batteritiden i bruk er særlig bedre, ettersom Apple tradisjonelt har vært flinkere til å klare seg med mindre batterier, men det betyr også at et større batteri vil kunne ha stor innvirkning på batteritiden. Vi irriterte oss for øvrig over litt dårlig batteritid i vår test av iPhone 12 Mini .

Mer effektivt design

Ifølge Digitimes’ kilder i industrien er målet til Apple å ta i bruk såkalte IPD-er i større grad. En IPD («integrated passive device») er et system der alt fra resistor til kondensator er kapslet inn på en mer effektiv måte, noe som igjen forminsker størrelsen på komponenten. Dermed blir det mer plass for å øke batterikapasiteten.

Videre sies det at dette vil «øke forretningsmulighetene» for Apple sine samarbeidspartnere TSMC og Amkor som begge produserer såkalte halvledere.

Ennå ikke sikkert når

Det er usikkert når produksjonen av de nye chipene vil starte, men basert på et patentdesign fra juni i år , spekuleres det nå at chipene vil inngå i Apple sine produkter fra og med 2023.

Patentet nevner chipstørrelser helt ned mot 3 nanometer i størrelse.