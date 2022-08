AMDs prosessorlansering ryktes til 15. september

AMD-sjef Lisa Su presenterer Ryzen 7000 under Computex 2022.

Det er ikke skikkelig sensommer før noen begynner å spekulere i når de store produsentene av datamaskineri kommer med neste skrik i teknologi. I går var det Nvidia som var i vinden, mens spekulasjonene i dag surrer rundt AMDs kommende prosessorer i Ryzen 7000-serien, som vil ha den nye «Zen 4»-arkitekturen og lages på 5 nanometers produksjonsprosess.

Det nærmer seg

5 nanometer og ny arkitektur gjør Ryzen 7000-serien mer effektiv enn dagens AMD-prosessorer.

For å ta litt fakta først: AMD-sjef Lisa Su har bekreftet at lanseringen av Ryzen 7000 vil skje i dette kvartalet, altså en eller annen gang mellom nå og 30. september. Dette kom fram på et nylig møte der AMD gikk gjennom resultatene fra andre kvartal, og da ble det naturligvis også litt snakk om kommende lanseringer.

Men akkurat når dette skulle skje ville ikke Su ut med. Det er på dette tidspunktet vi må ta på oss ryktehatten og peke til Wccf tech som mener å ha kilder som plukker ut følgende viktige datoer:

Lansering/annonsering av Ryzen 7000-serien: 29. august

Sperrefrist for pressen: 13. september

Salgsstart: 15. september

For folk flest er det altså 15. september som er den magiske datoen – fra denne dagen skal man kunne løpe til butikken og dra med seg en av de nye prosessorene hjem.

Men allerede et par dager tidligere vil du kunne kikke på diverse tester der de nye prosessorene har fått kjørt seg mot andre modeller fra både AMD og rivalen Intel.

Dette er på ingen måte bekreftet av AMD – disse datoene er så vidt vi vet kun rapportert av de anonyme kildene til Wccf tech.

Fire prosessorer?

Det er også snakk om at AMD vil åpne ballet med kun fire prosessorer. Dette er igjen basert på rykter og lekkasjer, men basert på hvordan AMD pleier å gjøre det, virker det ganske troverdig:

Ryzen 9 7950X med 16 kjerner / 32 tråder

Ryzen 9 7900X med 12 kjerner / 24 tråder

Ryzen 7 7700X med 8 kjerner / 16 tråder

Ryzen 5 7600X med 6 kjerner / 12 tråder

Disse prosessorene vil etter hvert få følge av flere modeller som trolig vil passe bedre for lommeboken dersom man har andre prioriteringer eller et trangt budsjett.

De nye Ryzen-prosessorene tar i bruk sokkelen AM5. Dette gir støtte for flere nye standarder som dagens AM4-sokkel ikke støtter.

Men å hoppe på den nye Ryzen 7000-serien – som i tillegg vil kreve innkjøp av et nytt hovedkort og DDR5-minne – er uansett ikke for deg som må snu på kronen. Da vil det kanskje være smartere å oppdatere sitt gamle AMD-oppsett, eksempelvis med en Ryzen 7 5800X3D.

Ny sokkel og ny teknologi

En av grunnene til at du er nødt til å kjøpe nytt hovedkort dersom du vil ha en Ryzen 7000-prosessor, er at AMD bytter til en ny sokkel – altså en ny fysisk kobling mellom CPU-en og hovedkortet.

Den nye sokkelen kalles AM5. Den legger til rette for bedre ytelse og fremtidige forbedringer. I tillegg får den nye AM5-plattformen støtte for nye teknologier som DDR5-minne og PCIe 5.0. Dette må til for å konkurrere med Intel, som allerede har tatt dette spranget med sine prosessorer.

Mer informasjon om den nye generasjonen fra AMD finner du her:

