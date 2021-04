Hevder Apple jobber med Apple TV med kamera og høyttaler

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vegar Jansen 13 Apr 2021 13:28

Apple jobber med å snekre sammen et helt nytt produkt, hevder anonyme kilder til Bloomberg . Enheten skal visstnok være en miks av selskapets strømme-/ og spillboks Apple TV samt smarthøyttaleren HomePod – som trolig vil si at Apple har planer om å øke fokuset på smarte hjem.

Det er for øvrig kun en måned siden det var klart at Apple pensjonerer sin originale (og dyre) HomePod-høyttaler , som i stedet blir etterfulgt av HomePod Mini . Ingen av HomePod-høyttalerne har offisielt blitt sluppet her i Norge, noe som har latt Google og til dels Amazon få spre seg uhindret rundt til de tusen hjem.

Dette til tross for at Apple har en fullt fungerende stemmeassistent i Siri – også på norsk. Apples egen smarthjemsløsning HomeKit har også vært i stand til å bruke både Apple TV og HomePod som «hjemknutepunkt» eller smarthub .

Det virkelig store spørsmålet vil likevel i våre øyne være Apple er villige til å åpne opp for bruk av flere trådløse standarder – som Zigbee. Visse signaler fra Zigbee-alliansen, hvor Apple også er medlem, tyder på bedre tider , men det tror vi så fall først når vi ser det.

Får visstnok kamera

En ny TV-boks som også skal være høyttaler og ha kamera må nødvendigvis få en annen design. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ifølge Bloombergs kilder vil den nye enheten også ha et kamera for å tillate videokonferanser på TV-en. Hvordan dette skal la seg Apple-elegant gjøres i praksis er vi dog ikke så sikre på, da TV-bokser gjerne står litt knotete plassert og flere meter unna brukeren.

På den annen side kan Apple både dette med lyd- og kamerateknologi – de har tross alt lagd iPhone i godt over et tiår.

De samme kildene hevder også at Apple også vurderer et annet smarthjemsprodukt med berøringsskjerm. Som da snarere vil være en blanding av en HomePod-høyttaler og en iPad.

Både Amazon og Google har høyttaleralternativer med skjermer. Her i hjemme kjenner vi nok best til Googles Nest Hub, som kommer til Norge i andregenerasjons utgave i mai måned.

Men i motsetning til Google, som utstyrer sin nye Nest Hub med radar i stedet for kamera, hevdes det overfor Bloomberg at Apple vil utstyre sin variant med et kamera for videosamtaler. Eller FaceTime, som det heter på appelsk.

Apple selv har ikke ønsket å kommentere spekulasjonene rundt nye smarthjemsprodukter, men det gjør de heller aldri når det gjelder rene rykter.

Muligens får vi vite mer allerede om en ukes tid, altså den 20. april, dersom Siri ikke har trøbbel med husken .