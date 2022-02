Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Galaxy S22 kan bli forsinket

Kommer neppe i februar likevel.

Om en dryg uke ligger det an til en av årets største lanseringer for Samsung. Galaxy S22-serien er ventet den 9. februar, og ryktebørsen er allerede nokså enige om hva den neste toppmodellen vil være for noe, inkludert bilder av den. Men nå ser det ut til at også de siste detaljene er på plass, i tillegg til noe som kanskje irriterer deg som har ventet; det ser ut til at telefonene kan bli litt forsinket.

Galaxy S22-serien vil i så fall ikke være de første teknologiproduktene som har blitt forsinket eller på annen måte vanskelige å få tak i i løpet av den pandemiutløste forsyningskrisen i teknologibransjen.

Ifølge teknologianalytiker Jon Prosser er slippdatoen til markedet delt i to for de tre produktene i S22-serien. Om informasjonen hans stemmer blir den absolutte toppmodellen, Galaxy S22 Ultra, tilgjengelig for vanlig salg den 25. februar. Galaxy S22 og S22+ dukker opp i butikk først en dryg måned etter lansering, den 11. mars.

Lenger ventetid enn vanlig

Forhåndssalget skal ifølge Prosser starte på lanseringsdagen, som planlagt. Det kan altså bli en litt ekstra lang periode for de to vanlige modellene, i motsetning til den sedvanlige uken eller to fra lansering til slipp.

Det trenger for øvrig ikke å være pandemi for at slike «delte» lanseringer skal skje. De dukker opp innimellom uansett, og kanskje spesielt når det er relativt stor forskjell på de lanserte produktene. For eksempel kom iPhone 8 før iPhone X i 2017.

Alt fra deletilgang til utviklingsløp for programvare, eller rett og slett salgsstrategi, kan ligge bak når man starter med én modell og lar andre modeller ligge på vent en stund.

Les også Samsung har satt dato for neste Galaxy Unpacked

Lekkede bilder og spesifikasjoner

De siste ukene har alt fra bilder av enhetene til egenskaper og spesifikasjoner lekket som en sil - slik det gjerne er rundt storlanseringer. Blant de som bidrar på den fronten er Evan Blass, som har omtalt ulanserte produkter i en årrekke, og ofte vært svært så treffsikker i sine spådommer og med bildene som slippes før arrangementene. Denne gangen er bildene hans publisert hos blant annet Phonearena.

Bildene kan se ut til å stamme fra Samsung i Italia. De ser ut som klassiske pressefoto som slippes rundt en lansering, men altså med italiensk påskrift. Det viktig å huske på at selv om alt ser nokså offisielt ut er det fort gjort å redigere slike bilder, og det er slett ikke sikkert at innholdet på disse bildene er det samme som vi får se den 9. februar, men sannsynligheten er forholdsvis høy.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

På bildene kan vi for eksempel se at Samsung ser ut til å hevde hele 1750 nits lysstyrke for skjermen i Galaxy S22 Ultra, og det skal være den mest lyssterke skjermen noensinne i en Galaxy-modell. I det som ser ut som et italiensk reklamefoto vises bilder av kameraet på Ultra-modellen ved siden av ordene «lys opp natten».

For de vanlige S22-utgavene skal det være snakk om 1300 nits lysstyrke, som fortsatt er et rimelig heftig tall, og burde holde lenge til bruk i vårsolen som etter hvert melder seg.

Det skrytes også av ultrarask lading på 45 watt på ett av bildene. Hvis det stemmer er Samsung fortsatt noen steg bak kinesiske konkurrenter, som en god stund har hatt 100 til 120-watts ladere for en del av sine toppmodeller. De vanlige S22-modellene har også et bilde som viser til denne hastigheten. Men ryktene vil ha det til at telefonene fortsatt leveres bare med USB-C-kabel, og uten (raske) ladere inkludert.

Samsung Galaxy S22 annonse Sjekk prisen