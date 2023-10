– Apple vil skrote tredjegenerasjon AirPods

Teknologi-ekspert mener selskapet er misfornøyd med salget.

Tredjegenerasjons AirPods kommer til å bli erstattet med ny modell. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ole Henrik Johansen Publisert i går 08:20

Ifølge Bloombergs Mark Gurman vil Apple skrote dagens andre- og tredjegenerasjons AirPods.

Grunnen skal være at salget av spesielt den tredje generasjonen av øreproppene ikke har gått så godt som Apple hadde trodd.

Det har gjort at selskapet nå angivelig har to nye modeller i støpeskjeen, og disse skal etter alt å dømme bli lansert i løpet av 2024.

To nye AirPods

Om informasjonen fra Gurman stemmer, noe den ofte har gjort hittil, vil Apple lansere to nye modeller av vanlige AirPods.

Utseendemessig skal de angivelig bli en slags blanding mellom dagens tredjegenerasjon og AirPods Pro.

Den dyreste av de to nye modellene skal dessuten få støykanselleringsfunksjonen som dagens Pro-modell er alene om blant øreproppene til Apple.

Prisen skal etter alt å dømme bli liggende omtrent i samme gate som dagens andre- og tredjegenerasjon.

Pusser opp AirPods Max

Apple lanserte for kort tid siden nye iPhone-modeller, og en av tingene disse hadde fått var en USB-C-port.

Og ikke helt uventet vil de kommende AirPods-modellene også få denne porten.

Men Apple har også planer for AirPods Max. De store hodetelefonene har vært mer eller mindre like helt siden de ble lansert i 2020, men snart kommer det en oppgradering eller to.

En USB-C-port vil være en naturlig ting å gi sette på, i tillegg til at Apple vurderer å friske videre opp med nye farger.

Også AirPods Pro skal angivelig få nytt design, men dette vil ikke skje før i 2025. Og Gurman har ikke fått nyss i noe mer detaljer rundt disse.

