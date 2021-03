iPhone kan få større batteri

... og mindre «busslomme» ifølge kjent ryktemaker.

iPhone 12 Mini er kanskje telefonen som har størst behov for det større batteriet som ryktene omtaler. Akkurat hvor mye større det eventuelt blir sies det ikke noe om. Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 2 Mar 2021 17:00

To av de mest omdiskuterte tingene ved iPhoner er batteritiden og skjermhakket, eller busslommen, om du vil. Den kjente ryktemakeren Ming-Chi Kuo mener nå at busslommen skal krympe i neste versjon av iPhone, og samtidig med at telefonene altså får større skjermandel på forsiden skal de utstyres med større batteri.

Det er MacRumors som har fått tak i en analyse gjort av mannen som relativt ofte treffer i sine påstander om nye Apple-produkter. Ming-Chi Kuo er teknoanalytiker i investeringsselskapet TF International Securities, og har i en årrekke vært blant de mest presise spåmennene i bransjen med fokus på Apples tidvis uransakelige veier.

Raskere skjerm og ny type kamera

Blant de andre påstandene fra skrivet er at Pro-modellene i iPhone-serien endelig vil få 120-hertz skjerm. De såkalte ProMotion-skjermene som gir raskere oppdatering på iPad er i dag kun tilgjengelig i iPad Pro, men har vært i salg siden 2017, og i mobilverdenen forøvrig er både 120-hertz og enda raskere oppdatering vanlig. Fordelen er føst og fremst at skjermen er mer behagelig å se på, med mindre flimring og «hakking» ved bevegelser. Men det innebærer også mulige fordeler i krevende og kompetitive spill, alt etter type og hvor flink du er.

Det har lenge gått rykter om raskere skjermer i iPhone, men for 12-serien dukket det altså ikke opp.

Et annet rykte som dukker opp i analysen er påstanden om at det heftige kameraet fra dagens Pro Max-modell vil spre seg utover til hele iPhone 13-serien. Dermed vil også vanlige iPhoner ha bildesensor som flytter seg på innsiden av telefonen, fremfor løsningen som frem til nå har vært oppfattet som best - linseelementer som flytter seg inni objektivet.

Lading: Som i dag

En del av analysen vies også til påstander rundt ladeportene på telefonene. Kuo mener nå at det ikke vil skje store endringer rundt ladeporten på iPhoner i 2021. Tidligere har både iPhoner uten fysiske porter, med kun trådløs lading og kommunikasjon, vært nevnt. iPhoner med USB-C-kontakt i stedet for Lightning er også ett av de lengstlevende ryktene rundt Apples produkter som vi fortsatt ikke har fått «svar» i form av ferdige produkter på.

Heller ikke USB-C-ryktene vil bekreftes i år. Der vises det til at USB-C er vanskeligere å gjøre vanntett enn Lightning.

Bedre, men tyngre

En rekke små endringer, som fysisk mindre sensorer i toppen av skjermen, og at SIM-kortleseren integreres tettere i hovedkortet på telefonen vil gi plass til det større batteriet, står det i rapporten. «Ulempen» blir likevel at et større batteri vil gjøre alle telefonene tyngre.

Her er det kanskje spesielt fans av Apples aller minste mobiltass som bør spisse ørene. Da vi testet iPhone 12 Mini var det først og fremst batteritiden vi opplevde som nokså trang sammenliknet med de større modellene. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at Mini-modellen bare har drøyt 2200 mAh batteri, mot aller største Pro Max-modell som har knapt 3700 mAh - mer enn halvannen gang større.

Selv om skjermen i Mini er mindre og krever mindre strøm, vil de fleste andre komponentene i telefonen, spesielt prosessoren, kreve like mye strøm i den lille som i den store utgaven.

Ny iPhone SE i 2022

Ryktemakeren heller kaldt vann over et par andre rykter også. Det kommer neppe noen fersk utgave av den rimeligere iPhone SE-modellen i år, og det blir neppe puttet avstandssensor (LIDAR) inn i annet enn Pro-modellene.

Like fullt er det kanskje gledelig at han forventer lansering av en iPhone SE med både 5G og oppgradert prosessor for første halvdel av neste år.