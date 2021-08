Hevder ny Mac mini er rett rundt hjørnet

Skal komme med oppdatert M1X-prosessor, pleksiglass-aktig topp og flere utganger.

Det ryktes om at Mac mini kommer med den oppdaterte M1X-prosessoren. Vegar Jansen, Tek.no

David Johansen Auby 25 Aug 2021 15:14

Den kjente Apple-lekkeren Mark Gurman påstår i sitt nå etter hvert beryktede «Power On»-nyhetsbrev at en ny utgave av Mac mini skal komme i løpet av noen måneder - og at den skal være utstyrt med Apples oppdaterte M1X-chip.

De som har fulgt med på hva som skjer i Apple-verden har fått med seg at Apple har gått over til å utstyre sine nye maskiner med en egenutviklet prosessor - den såkalte M1-chippen. Nå ryktes det om flere Apple-lanseringer på høsten med en oppdatert utgave av denne - som da har fått navnet M1X.

Hvor rask M1X vil bli i forhold til M1 er vanskelig å spå, men vi har tidligere meldt om rykter som sier den vil bli opp mot dobbelt så rask - noe som i så fall ville vært et ytelseshopp av de ytterst sjeldne.

Pleksiglass-aktig

Tidligere har den kjente YouTube-personligheten Jon Prosser - som står bak kanalen Front Page Tech - lansert rykter om at den nye Mac mini-modellen skal få et nytt design med en «pleksiglass-aktig»-topp.

Utover dette skal maskinen visstnok komme i to ulike fargevalg og med strømkabel som fester seg magnetisk - slik vi først så på Apples 24-tommers iMac.

Jon Prossers grafiske fremstilling av hvordan nye Mac mini kan komme til å se ut - med flere porter og en pleksiglass-aktig topp. Jon Prosser

Flere utganger

Mac mini er Apple sin rimeligste modell, og blir ofte sett på som et smart budsjettalternativ for de som ikke tar seg råd til en iMac eller MacBook. En ulempe har imidlertid at den har hatt et noe begrenset sett med tilkoblingsmuligheter. Ifølge Gurman har Apple nå løst dette problemet, og nye Mac mini skal være utstyrt med flere utganger og et oppdatert design.

Fjorårets Mac mini kalte vi for «starten på en revolusjon» i vår test. Så gjenstår det å se om årets utgave vil ha den samme wow-faktoren.