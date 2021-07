Nå er Bose-oppfølgerne på vei

Fem år etter lansering kan QC35 endelig bli avløst.

Slik så QC35 II ut. De hadde en ekstra knapp for taleassistent som viktigste synlige forskjell fra originalene på utsiden. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 19 Juli 2021 20:39

Nytt radioutstyr må presenteres for myndighetene i landet der det skal selges. I USA heter myndigheten som kontrollerer det FCC, og alle nye trådløse ting som hodetelefoner og mobiltelefoner må registreres hos Federal Communications Commission før det kan lanseres og selges. Slikt blir det rykter av.

Nå har ett av de ryktene kommet i form av en registrering av navnet «QC45». Oppføringen skal ifølge Winfuture.de være innsendt med eksempelbilder av hodetelefoner, men bildene minner bestemt om en modell vi kjenner fra før. Så det eneste som virker helt sikkert er at Bose har et produkt som heter QC45 på vei.

Og at det er snakk om hodetelefoner - ikke plugger.

Slik er ett av bildene som er lastet opp til FCC av det som skal være QC45. Det er visse små forskjeller å se mot QC35 - så som designet på mikrofonene på utsiden av øreklokkene. Men foruten det er det vanskelig å se konkrete forskjeller på ny og gammel modell. Er det et tilfelle av «ikke fiks det som allerede virker», eller er det lurete bildebruk fra Bose i forkant av en større lansering? Det får vi kanskje snart vite.

Definitivt hodetelefoner

Hva slags type produkt det er er vesentlig, siden Bose fra før har delvis gjenopplivet Quiet Comfort-navnet i et par solide, men ganske store, støydempende ørepropper. Det er forholdsvis lite informasjon i FCC-registreringen utover den viktige radioinformasjonen som skal til for registreringen. Men det står hvor selskapet har tenkt å merke registreringen, og det skal ifølge dokumentet være på innsiden av øreklokken - en bestanddel plugger som kjent vanligvis ikke består av.

Bildet som ifølge Winfuture.de og The Verge er lagt ved oppføringen ser mistenkelig ut som forgjengerne, minus noen veldig små fysiske endringer - tilsynelatende bare mikrofonplasseringer, med muligens også USB-variant. Det er vanskelig å se nøyaktig hvilken plugg som befinner seg i bunnen av hodetelefonene, men nettstedet mener at det er snakk om USB-C. Noe som uansett vil være så standard at alt annet vil overraske for et sett hodetelefoner med antatt pris nord om 3.000 kroner i 2021.

Det er forholdsvis god grunn til å være skeptisk til bildene; det kan meget vel være snakk om bilder som skal illustrere størrelse eller andre relevante egenskaper for FCC, uten å nødvendigvis være av det ferdige produket.

Det skjer forholdsvis ofte at produkter lekker via FCC eller liknende myndigheter i EU eller Russland. Det som litt sjeldnere skjer er at hele det ferdige designet lekker - som regel befatter disse byråene seg med det praktiske og ikke det estetiske rundt produktene. Det aller vanligste er strektegninger, omtrent som for patentregistreringer.

Boses Noise Cancelling Headphones 700 oppå en liten stabel av konkurrenter, deriblant Sonys 1000XM-serie, som har slått voldsomt an. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sony har halt innpå

Fint lite vites om QC45 utover navnet og at det høyst sannsynlig er på vei når det er FCC-registrert med konkrete detaljer om Bluetooth-radioen innvendig.

Om navneregimet stadig er det samme gamle, er det QC 25, QC 35 og QC 35 II disse hodetelefonene følger i fotsporene til. Den sist ankomne av forgjengerne var QC 35 II, som ble sluppet med små oppdateringer året etter originalen, i 2017. Siden den tid har ikke Bose sluppet Quiet Comfort-hodetelefoner - de har kun brukt navnet i Quiet Comfort Earbuds, som kom på høsten i fjor .

I 2019 slapp selskapet Noise Cancelling Headphones 700 . Bak det omstendelige navnet skjulte det seg et nesten like omstendelig sett hodetelefoner. For med gatevennlig styling og mer moteriktig, om noe mer upraktisk, ytre virket de ikke stilet mot de sedvanlige flysetesliterne, slik Quiet Comfort-serien har vært.

Samtidig har spesielt Sony bygget opp en solid tilhengerskare som minner mye om den Bose var «alene» om for folk som reiser mye eller er mye på bråkete kontor.