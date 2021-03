Blir dette en ny Nintendo Switch-konkurrent?

Qualcomm jobber etter sigende med en konkurrerende, håndholdt konsoll.

Illustrasjonsbilde. Her ses Nintendos mindre konsoll, Switch Lite. Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 24 Mar 2021 08:24

Nintendo har hatt stor suksess med sin håndholdte konsoll Nintendo Switch, og har i det store og hele hatt svært få direkte konkurrenter. Mobiltelefoner er den mest nærliggende konkurrenten, men byr på langt fra den samme opplevelsen. Ifølge The Verge kan dette være i ferd med å endre seg – Qualcomm, som lager brikkesettene i brorparten av verdens Android-telefoner, jobber etter sigende med sin egen, håndholdte konsoll.

Merk deg at dette så langt bare er på ryktestadiet, så ta informasjonen med en klype salt. Påstanden ble først delt av blant annet redaktøren hos det kjente nyhetsstedet XDA Developers, Mishaal Rahman, i tweeten du kan se under:

Ikke sikkert at det ender opp i et forbrukerprodukt

Ifølge Rahman jobber Qualcomm med et «referansedesign» for en Switch-lignende konsoll, men påpeker også samtidig at det ikke nødvendigvis vil ende opp i et forbrukerprodukt. Ettersom det snakkes om «referansedesign» er det lov å tenke tanken om at dette muligens også kan bli et design andre Android-produsenter kan bruke for å lage sine egne konsoller.

Designet skal ligne svært mye på Nintendos konsoll, med avtagbare Joy-Con-aktige kontrollere, et SD-kort-spor og en skjerm på 6,65 tommer med 1920 x 1080 piksler. Switch har på sin side en skjerm på 6,2 tommer, og kun 720p-oppløsning.

Videre hevdes det at konsollen vil komme med både 5G og Android 12, samt et batteri på romslige 6.000 mAh. Det kan hende at et slikt design vil skape flere slike konsoller i Android-markedet, og utløse mer utvikling av spill til denne plattformen. For i dag er Nintendos sterkeste kort stadig det store og unike biblioteket de kan tilby kun på sine egne konsoller, med sterke merkevarer som The Legend of Zelda, Super Mario og Pokemon.

Android har på langt nær like mange eksklusive, store spill, men støtter store 3D-spill som Fortnite, Call of Duty og PUBG. Til gjengjeld er plattformen langt mer åpen, så det er definitivt potensiale her.